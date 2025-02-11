Кличко допустил завершение украинского конфликта «болезненным компромиссом»
Конфликт на Украине может закончиться «болезненным компромиссом» через один-два месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными», – отметил Кличко.
По его словам, после завершения боев будут проведены выборы, на которых может произойти «борьба на уничтожение». Мэр Киева выразил опасения, что в этом направлении могут произойти беспорядки и общественное противостояние.
24 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.
9 февраля президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил о телефонном разговоре с Путиным о ситуации на Украине. Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты двух стран, но обратил внимание, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».