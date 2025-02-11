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Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп повторил, что конфликт не произошел бы, если бы в 2022 г. президентом был он. Президента США также спросили, как заставить стороны сесть за стол переговоров.

«Я думаю это произойдет. Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение», – указал американский лидер.

9 февраля Трамп заявил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Он не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о разговоре Путина с Трампом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США с российским лидером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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