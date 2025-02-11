Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Трамп повторил, что конфликт не произошел бы, если бы в 2022 г. президентом был он. Президента США также спросили, как заставить стороны сесть за стол переговоров.
«Я думаю это произойдет. Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение», – указал американский лидер.
9 февраля Трамп заявил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Он не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о разговоре Путина с Трампом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США с российским лидером.