NYP: Трамп поговорил с Путиным об Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. 7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским. Он добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.