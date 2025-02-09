NYP: Трамп поговорил с Путиным об Украине

NYP: Трамп поговорил с Путиным об УкраинеПо его словам, президенту РФ небезразлична ситуация на поле боя
Президент США Дональд Трамп заявил, что побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Об этом он сообщил в беседе с New York Post (NYP).
Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали два лидера, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».
Трамп подчеркнул, что конфликт «никогда бы не начался», если бы он был президентом в 2022 г., потому что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».
Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны. Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, он сказал: «Давайте начнем эти встречи. Они [Путин и Зеленский] хотят встретиться».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. 7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским. Он добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.
7 февраля специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также сообщил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом по редкоземельным металлам.