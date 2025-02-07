Вице-президент Вэнс возглавит делегацию США на саммитах во Франции и Германии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в Германию и Францию, где примет участие в конференциях и проведет встречи с мировыми лидерами, сообщил в пятницу Белый дом.
«Вице-президент Джей Ди Ванс возглавит делегации США на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже (Франция) и на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия», – говорится в пресс-релизе.
Вице-президент выступит с речью на каждом из мероприятий и проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами, добавил Белый дом.
Согласно сайтам мероприятий, саммит по вопросам искусственного интеллекта пройдет 11–12 февраля с участием глав государств, а Мюнхенская конференция по безопасности – с 14 по 16 февраля.