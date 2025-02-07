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Вице-президент Вэнс возглавит делегацию США на саммитах во Франции и Германии

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс направится в Германию и Францию, где примет участие в конференциях и проведет встречи с мировыми лидерами, сообщил в пятницу Белый дом.

«Вице-президент Джей Ди Ванс возглавит делегации США на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже (Франция) и на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия», – говорится в пресс-релизе.

Вице-президент выступит с речью на каждом из мероприятий и проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами, добавил Белый дом.

Согласно сайтам мероприятий, саммит по вопросам искусственного интеллекта пройдет 11–12 февраля с участием глав государств, а Мюнхенская конференция по безопасности – с 14 по 16 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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