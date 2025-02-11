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Министр финансов США посетит Киев первым из администрации Трампа

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессант будет первым чиновником из администрации президента Дональда Трампа, который посетит Украину. Встреча пройдет на этой неделе и будет посвящена вопросу предоставления США доступа к украинским полезным ископаемым, передает Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники.

Отмечается, что Бессант отправится на Украину спустя несколько дней после того, как Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение со страной о доступе к ресурсам в обмен на военную помощь.

Белый дом не прокомментировал сообщение о визите главы минфина США.

Трамп 3 февраля заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским на этой неделе.

8 февраля немецкий журнал Der Spiegel писал, что природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить Трамп, в действительности может не быть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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