Министр финансов США посетит Киев первым из администрации Трампа

Трамп 3 февраля заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским на этой неделе.