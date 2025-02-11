Министр финансов США посетит Киев первым из администрации Трампа
Министр финансов США Скотт Бессант будет первым чиновником из администрации президента Дональда Трампа, который посетит Украину. Встреча пройдет на этой неделе и будет посвящена вопросу предоставления США доступа к украинским полезным ископаемым, передает Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники.
Отмечается, что Бессант отправится на Украину спустя несколько дней после того, как Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение со страной о доступе к ресурсам в обмен на военную помощь.
Белый дом не прокомментировал сообщение о визите главы минфина США.
Трамп 3 февраля заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. Сделку, как ожидается, американский президент обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским на этой неделе.
8 февраля немецкий журнал Der Spiegel писал, что природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить Трамп, в действительности может не быть.