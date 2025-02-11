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Трамп пообещал завладеть Газой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, Америка будет владеть анклавом.

«Мы ничего не собираемся покупать. Мы будем владеть этим, будем сохранять это и обеспечим мир, чтобы не было никаких проблем и никто не ставил это под сомнение», – заявил Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

Трамп добавил, что деньги американских налогоплательщиков не будут использоваться для этого.

Трамп добавил, что в конечном итоге в Газе будет экономическое развитие «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах».

«Мы построим там много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое. Мы превратим этот участок в то, чем он должен быть», – объяснил он.

Что касается жителей Газы, заметил Трамп, они не смогут находиться в секторе Газа в течение многих лет, потому что потребуется время, чтобы решить все проблемы на этом участке и подготовить его.

«Но в итоге это будет замечательно, это станет прекрасным шагом для Ближнего Востока. Я думаю, что это изменит Ближний Восток и в конечном итоге там будет мир», – подытожил Трамп.

6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа США. Палестинцев, по мнению американского лидера, следует переселить в более безопасные и красивые районы, где они смогут жить в новых современных домах. После этого заявления Трампа о Газе стало известно об усугублении проблемы судоходства в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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