Трамп пообещал завладеть Газой
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотя Вашингтон не будет покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков, Америка будет владеть анклавом.
«Мы ничего не собираемся покупать. Мы будем владеть этим, будем сохранять это и обеспечим мир, чтобы не было никаких проблем и никто не ставил это под сомнение», – заявил Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
Трамп добавил, что деньги американских налогоплательщиков не будут использоваться для этого.
Трамп добавил, что в конечном итоге в Газе будет экономическое развитие «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах».
«Мы построим там много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое. Мы превратим этот участок в то, чем он должен быть», – объяснил он.
Что касается жителей Газы, заметил Трамп, они не смогут находиться в секторе Газа в течение многих лет, потому что потребуется время, чтобы решить все проблемы на этом участке и подготовить его.
«Но в итоге это будет замечательно, это станет прекрасным шагом для Ближнего Востока. Я думаю, что это изменит Ближний Восток и в конечном итоге там будет мир», – подытожил Трамп.
6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа США. Палестинцев, по мнению американского лидера, следует переселить в более безопасные и красивые районы, где они смогут жить в новых современных домах. После этого заявления Трампа о Газе стало известно об усугублении проблемы судоходства в Красном море.