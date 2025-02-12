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Путин обсудит с кабмином диспансеризацию населения в 2024 году

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля обсудит с членами кабмина диспансеризацию населения по итогам прошлого года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин работает в Ново-Огареве. Сегодня президент в начале второй половины дня планирует провести совещание с членами правительства в режиме ВКС [видеоконференцсвязи]. Профильным вопросом станет тема диспансеризации детей и взрослых по итогам 2024 г.», – сказал Песков.

Он добавил, что ожидается обстоятельный доклад от министра здравоохранения Михаила Мурашко, а также выступления руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова и губернатора Ивановской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского.

В январе прошлого года Мурашко говорил, что в 2024 г. диспансеризацию пройдут более 102 млн человек. За весь 2022 г., по данным Счетной палаты, – этот комплекс процедур прошли 51,2 млн человек вместо планируемых 80 млн. В этом году более 100 млн россиян смогут пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, писал в своей статье для «Комсомольской правды» глава Минздрава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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