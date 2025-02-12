Путин обсудит с кабмином диспансеризацию населения в 2024 году

В январе прошлого года Мурашко говорил, что в 2024 г. диспансеризацию пройдут более 102 млн человек. За весь 2022 г., по данным Счетной палаты, – этот комплекс процедур прошли 51,2 млн человек вместо планируемых 80 млн. В этом году более 100 млн россиян смогут пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, писал в своей статье для «Комсомольской правды» глава Минздрава.