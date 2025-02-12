Путин обсудит с кабмином диспансеризацию населения в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин 12 февраля обсудит с членами кабмина диспансеризацию населения по итогам прошлого года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Ново-Огареве. Сегодня президент в начале второй половины дня планирует провести совещание с членами правительства в режиме ВКС [видеоконференцсвязи]. Профильным вопросом станет тема диспансеризации детей и взрослых по итогам 2024 г.», – сказал Песков.
Он добавил, что ожидается обстоятельный доклад от министра здравоохранения Михаила Мурашко, а также выступления руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова и губернатора Ивановской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского.
В январе прошлого года Мурашко говорил, что в 2024 г. диспансеризацию пройдут более 102 млн человек. За весь 2022 г., по данным Счетной палаты, – этот комплекс процедур прошли 51,2 млн человек вместо планируемых 80 млн. В этом году более 100 млн россиян смогут пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, писал в своей статье для «Комсомольской правды» глава Минздрава.