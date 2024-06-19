Более 368 000 россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в этом году

Задачи по повышению рождаемости в России поставил в мае президент Владимир Путин. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей в расчете на одну женщину) должен вырасти до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., говорится в майском указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».