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Более 368 000 россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в этом году

Мужчины пока не мотивированы на обследование, считают эксперты
Виталий Крюков
Кирилл Кухмарь / ТАСС

За первые четыре месяца 2024 г. более 368 000 россиян прошли скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья в рамках расширенной программы диспансеризации, 2,5% из них были направлены на дополнительные обследования для уточнения диагноза. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на пресс-конференции.

Первый этап репродуктивной диспансеризации для мужчин состоит из приема уролога, а для женщин – из приема гинеколога, цитологических и микроскопических исследований. Этот этап прошли 62,8% женщин (231 000) и 37,2% мужчин (137 000), рассказала Шешко.

По словам Шешко, из 10 000 человек, направленных на дополнительные обследования для уточнения диагноза, их прошли 1,5% от числа мужчин, участвующих в первом этапе диспансеризации, и 3,2% от общего числа женщин. «Действительно, женщины у нас имеют большее бремя заболеваний, которое требует дополнительного обследования в рамках второго этапа [диспансеризации]», – заключила она.

Проверка здоровья

Планируется, что всего в этом году диспансеризацию пройдут более 102 млн человек. Об этом в январе заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко.

На пресс-конференции результатами репродуктивной диспансеризации в регионе также поделилась заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина. С февраля по май 2024 г. скрининговое обследование в субъекте прошли более 91 000 человек, среди них было выявлено около 4000 пациенток (4,4%) с заболеваниями, влияющими на репродуктивное здоровье.

Мужчины в России еще не мотивированы на обследование репродуктивной системы, считает Шешко. «Они [мужчины. – “Ведомости”] еще не приучены к такому вниманию к их репродуктивному здоровью», – сказала она на пресс-конференции. С мнением Шешко согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Задачи по повышению рождаемости в России поставил в мае президент Владимир Путин. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей в расчете на одну женщину) должен вырасти до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., говорится в майском указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

По данным Росстата, к концу 2023 г. средний коэффициент рождаемости составил 1,41, в 2022 г. – 1,42. Максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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