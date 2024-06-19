Более 368 000 россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в этом году

Более 368 000 россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в этом годуМужчины пока не мотивированы на обследование, считают эксперты
За первые четыре месяца 2024 г. более 368 000 россиян прошли скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья в рамках расширенной программы диспансеризации, 2,5% из них были направлены на дополнительные обследования для уточнения диагноза. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на пресс-конференции.
Первый этап репродуктивной диспансеризации для мужчин состоит из приема уролога, а для женщин – из приема гинеколога, цитологических и микроскопических исследований. Этот этап прошли 62,8% женщин (231 000) и 37,2% мужчин (137 000), рассказала Шешко.
По словам Шешко, из 10 000 человек, направленных на дополнительные обследования для уточнения диагноза, их прошли 1,5% от числа мужчин, участвующих в первом этапе диспансеризации, и 3,2% от общего числа женщин. «Действительно, женщины у нас имеют большее бремя заболеваний, которое требует дополнительного обследования в рамках второго этапа [диспансеризации]», – заключила она.
Проверка здоровья
Планируется, что всего в этом году диспансеризацию пройдут более 102 млн человек. Об этом в январе заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко.
На пресс-конференции результатами репродуктивной диспансеризации в регионе также поделилась заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина. С февраля по май 2024 г. скрининговое обследование в субъекте прошли более 91 000 человек, среди них было выявлено около 4000 пациенток (4,4%) с заболеваниями, влияющими на репродуктивное здоровье.
Мужчины в России еще не мотивированы на обследование репродуктивной системы, считает Шешко. «Они [мужчины. – “Ведомости”] еще не приучены к такому вниманию к их репродуктивному здоровью», – сказала она на пресс-конференции. С мнением Шешко согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Задачи по повышению рождаемости в России поставил в мае президент Владимир Путин. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей в расчете на одну женщину) должен вырасти до 1,6 к 2030 г. и до 1,8 к 2036 г., говорится в майском указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».
По данным Росстата, к концу 2023 г. средний коэффициент рождаемости составил 1,41, в 2022 г. – 1,42. Максимальное значение этого показателя для страны было зафиксировано в 2015 г. (1,77).