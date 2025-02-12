Песков: Россия никогда не представляла угрозу для НАТО

«Ну, это выбор датской разведки. Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Скорее, наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации», – сказал Песков, добавив, что «об этом процессе все хорошо знают, и здесь нет места для каких-то разночтений».