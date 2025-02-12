Песков: Россия никогда не представляла угрозу для НАТО
Россия никогда не представляла угрозу для НАТО – скорее, наоборот, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о заявлениях датской разведки о возможном будущем конфликте с РФ.
По словам представителя Кремля, заявления Дании об эфемерной угрозе со стороны России являются попыткой обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов.
«Ну, это выбор датской разведки. Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Скорее, наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации», – сказал Песков, добавив, что «об этом процессе все хорошо знают, и здесь нет места для каких-то разночтений».
11 февраля служба военной разведки Дании опубликовала документ, в котором сообщила, что приблизительно через пять лет после окончания или заморозки конфликта на Украине Россия может быть готовой к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую не станут вмешиваться США.
В ноябре 2024 г. министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва в стратегиях НАТО описывается как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». По его словам, руководство альянса утверждает, что у РФ якобы есть планы напасть на какую-либо страну, входящую в объединение. Наряду с этим НАТО ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, подчеркнул Лавров.