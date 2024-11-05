Лавров: у стран НАТО не получится «отсидеться» при конфликте с Россией
При агрессивных действиях, направленных против России, у стран НАТО не получится «отсидеться», заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
Министр иностранных дел предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры в полном соответствии с правом на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. «И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», – сказал он.
Лавров напомнил, что Москва в стратегиях НАТО описывается как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». Руководство альянса утверждает, что у России якобы есть планы напасть на какую-либо страну, входящую в объединение, добавил министр. Вместе с этим НАТО ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, подчеркнул он.
В октябре в странах НАТО прошли ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В маневрах приняли участие 2000 военнослужащих альянса и более 60 самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители, самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу, и др.
4 ноября Лавров также заявлял, что члены НАТО планируют вести «оборонительные бои» в нескольких тысячах километров от своих границ на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, решение вести такую тактику боев – «путь в никуда», а намерение стран НАТО вести бои обусловлено тем, что некоторым государствам «всегда мало» военных действий.