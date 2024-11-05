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Лавров: у стран НАТО не получится «отсидеться» при конфликте с Россией

Ведомости

При агрессивных действиях, направленных против России, у стран НАТО не получится «отсидеться», заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

Министр иностранных дел предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры в полном соответствии с правом на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. «И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», – сказал он.

Лавров напомнил, что Москва в стратегиях НАТО описывается как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». Руководство альянса утверждает, что у России якобы есть планы напасть на какую-либо страну, входящую в объединение, добавил министр. Вместе с этим НАТО ускоренными темпами проводит милитаризацию Европы, подчеркнул он.

В октябре в странах НАТО прошли ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В маневрах приняли участие 2000 военнослужащих альянса и более 60 самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители, самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу, и др.

4 ноября Лавров также заявлял, что члены НАТО планируют вести «оборонительные бои» в нескольких тысячах километров от своих границ на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, решение вести такую тактику боев – «путь в никуда», а намерение стран НАТО вести бои обусловлено тем, что некоторым государствам «всегда мало» военных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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