Лавров: у стран НАТО не получится «отсидеться» при конфликте с Россией

Министр иностранных дел предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры в полном соответствии с правом на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. «И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», – сказал он.