Песков: ядерные учения НАТО ведут к дальнейшей эскалации
Ядерные учения НАТО Steadfast Noon, которые начались 14 октября, ведут к дальнейшему нарастанию напряженности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», – сказал он.
14 октября в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании стартовали ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon. «В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону и укрепили ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», – прокомментировал новый генсек НАТО Марк Рютте планы провести учения.
В двухнедельных маневрах принимают участие 2000 военнослужащих НАТО и более 60 самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители, самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу и др. Подчеркивается, боевое оружие использовано не будет.