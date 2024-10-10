Ядерные учения НАТО Steadfast Noon начнутся 14 октября
Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon стартуют 14 октября. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция шла на YouTube-канале НАТО.
«Ежегодные ядерные учения Steadfast Noon начнутся в понедельник. <...> В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону и укрепили ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», – подчеркнул он.
Маневры пройдут в Соединенном Королевстве, Бельгии и Нидерландах. В них примут участие 60 воздушных судов.
Учения Steadfast Noon проходят ежегодно как минимум с 2011 г., отмечал ТАСС. Участники отрабатывают использование самолетов, которые могут нести ядерное оружие, а также потенциальное применение тактических ядерных бомб. В ходе маневров используются муляжи бомб.
В 2023 г. Steadfast Noon состоялись с 16 по 27 октября в Италии, Хорватии и в районе Средиземного моря. Подчеркивалось, что основная часть учений проходит не менее чем в 1000 км от границ России. В них участвовали 13 стран НАТО и 60 самолетов, в том числе современные истребители и бомбардировщики США B-52.
21 мая Россия начала учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Они проходят в три этапа. Второй этап стартовал 11 июня, к нему присоединилась Белоруссия. Подчеркивалось, что маневры направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Третий этап учений начался 31 июля.