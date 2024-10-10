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Ядерные учения НАТО Steadfast Noon начнутся 14 октября

Ведомости

Ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon стартуют 14 октября. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция шла на YouTube-канале НАТО.

«Ежегодные ядерные учения Steadfast Noon начнутся в понедельник. <...> В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону и укрепили ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», – подчеркнул он.

Маневры пройдут в Соединенном Королевстве, Бельгии и Нидерландах. В них примут участие 60 воздушных судов.

Учения Steadfast Noon проходят ежегодно как минимум с 2011 г., отмечал ТАСС. Участники отрабатывают использование самолетов, которые могут нести ядерное оружие, а также потенциальное применение тактических ядерных бомб. В ходе маневров используются муляжи бомб.

В 2023 г. Steadfast Noon состоялись с 16 по 27 октября в Италии, Хорватии и в районе Средиземного моря. Подчеркивалось, что основная часть учений проходит не менее чем в 1000 км от границ России. В них участвовали 13 стран НАТО и 60 самолетов, в том числе современные истребители и бомбардировщики США B-52.

21 мая Россия начала учения подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Они проходят в три этапа. Второй этап стартовал 11 июня, к нему присоединилась Белоруссия. Подчеркивалось, что маневры направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Третий этап учений начался 31 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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