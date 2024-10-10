Ядерные учения НАТО Steadfast Noon начнутся 14 октября

В 2023 г. Steadfast Noon состоялись с 16 по 27 октября в Италии, Хорватии и в районе Средиземного моря. Подчеркивалось, что основная часть учений проходит не менее чем в 1000 км от границ России. В них участвовали 13 стран НАТО и 60 самолетов, в том числе современные истребители и бомбардировщики США B-52.