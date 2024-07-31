В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил
В ходе учения планируется отработать подготовку частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижения в назначенные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
Подразделения авиации Воздушно-космических сил отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в районы патрулирования.
В Минобороны подчеркнули, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.
Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.
Второй этап учений ядерных сил начался 11 июня. В нем приняли участие вооруженные силы России и Белоруссии. Они отработали подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения – нормальная практика, которая поддерживает вооруженные силы на должном уровне боеготовности. Европейские столицы и США регулярно принимают враждебные решения по отношению к России, поэтому учения ядерных сил очень важны.