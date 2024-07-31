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В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил

Ведомости

Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны РФ.

В ходе учения планируется отработать подготовку частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижения в назначенные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Подразделения авиации Воздушно-космических сил отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в районы патрулирования.

В Минобороны подчеркнули, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.

Во время первого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного военного округа отработал получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Кроме того, ВКС РФ отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями, в частности ракет «Кинжал», а также вылеты в районы патрулирования.

Второй этап учений ядерных сил начался 11 июня. В нем приняли участие вооруженные силы России и Белоруссии. Они отработали подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники двух стран.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения – нормальная практика, которая поддерживает вооруженные силы на должном уровне боеготовности. Европейские столицы и США регулярно принимают враждебные решения по отношению к России, поэтому учения ядерных сил очень важны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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