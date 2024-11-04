Лавров заявил о планах НАТО вести «оборонительные бои» вдали от своих границ

31 октября Лавров сообщил, что украинский конфликт не может завершиться «вничью», так как это понятие не предполагает справедливого учета интересов сторон. По словам дипломата, войска НАТО уже переброшены на Украину после обвинений Запада в адрес России якобы о вовлечении армии Северной Кореи в конфликт.