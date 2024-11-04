Лавров заявил о планах НАТО вести «оборонительные бои» вдали от своих границ

Лавров заявил о планах НАТО вести «оборонительные бои» вдали от своих границЧлены альянса заявили о претензиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Члены НАТО планируют вести «оборонительные бои»в нескольких тысячах километров от своих границ на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
Лавров отметил, что решение вести такую тактику боев – «путь в никуда», а намерение членов НАТО вести бои обусловлено тем, что некоторым странам «всегда мало» военных действий. В июле на саммите в Вашингтоне члены северного альянса утвердили претензии на главенствующую роль альянса в Евроатлантике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напомнил министр.
Лавров отметил процессы, в ходе которых на замену созданных вокруг ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открытых механизмов западные страны учреждают «так называемые альянсы малой геометрии такие, как AUKUS, QUAD, различные четверки и тройки с вовлечением Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии».
31 октября Лавров сообщил, что украинский конфликт не может завершиться «вничью», так как это понятие не предполагает справедливого учета интересов сторон. По словам дипломата, войска НАТО уже переброшены на Украину после обвинений Запада в адрес России якобы о вовлечении армии Северной Кореи в конфликт.