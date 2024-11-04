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Лавров заявил о планах НАТО вести «оборонительные бои» вдали от своих границ

Члены альянса заявили о претензиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Ведомости

Члены НАТО планируют вести «оборонительные бои»в нескольких тысячах километров от своих границ на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Лавров отметил, что решение вести такую тактику боев – «путь в никуда», а намерение членов НАТО вести бои обусловлено тем, что некоторым странам «всегда мало» военных действий. В июле на саммите в Вашингтоне члены северного альянса утвердили претензии на главенствующую роль альянса в Евроатлантике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напомнил министр.

Лавров отметил процессы, в ходе которых на замену созданных вокруг ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открытых механизмов западные страны учреждают «так называемые альянсы малой геометрии такие, как AUKUS, QUAD, различные четверки и тройки с вовлечением Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии».

31 октября Лавров сообщил, что украинский конфликт не может завершиться «вничью», так как это понятие не предполагает справедливого учета интересов сторон. По словам дипломата, войска НАТО уже переброшены на Украину после обвинений Запада в адрес России якобы о вовлечении армии Северной Кореи в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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