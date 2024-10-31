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Лавров: украинский конфликт не может завершиться «вничью»

Ведомости

Понятие «вничью» не годится для описания возможного завершения российско-украинского конфликта, оно не предполагает справедливого учета интересов сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности, передает «РИА Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что страны Запада «наконец поняли, что надо договариваться на Украине», и допустили возможность «ничьей».

«Вничью», мне кажется, не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», – подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, войска НАТО уже переброшены на Украину после обвинений Запада в адрес России якобы о вовлечении армии Северной Кореи в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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