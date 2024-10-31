Лавров: украинский конфликт не может завершиться «вничью»
Понятие «вничью» не годится для описания возможного завершения российско-украинского конфликта, оно не предполагает справедливого учета интересов сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности, передает «РИА Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что страны Запада «наконец поняли, что надо договариваться на Украине», и допустили возможность «ничьей».
«Вничью», мне кажется, не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», – подчеркнул Лавров.
По словам дипломата, войска НАТО уже переброшены на Украину после обвинений Запада в адрес России якобы о вовлечении армии Северной Кореи в конфликт.