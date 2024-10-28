Лавров заявил о переброске войск НАТО на Украину после заявлений Запада о КНДР
Войска западных стран уже переброшены на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференция с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.
«Да, это произошло. Президент [России Владимир Путин] неоднократно приводил конкретные данные, что в рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий. Это часть гибридной войны НАТО, да и Евросоюза против нашей страны, и мы это прекрасно понимаем», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о заявлениях Запада относительно возможной отправки войск на Украину из КНДР.
Говоря о сотрудничестве России и Северной Кореи, Лавров подчеркнул, что договор между Москвой и Пхеньяном является открытым и никаким образом не нарушает положения международного права. По его словам, обвинения РФ в переброске северокорейских войск на Украину – попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО в Киев.
Украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте обратился к странам НАТО с просьбой подготовить военных для пополнения рядов ВСУ. Рютте, в свою очередь, пообещал увеличить военное присутствие НАТО на границах с Россией и продолжить помогать Киеву.
24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Решение принято «исходя из общего стремления и желания сохранять исторически сформировавшиеся традиции российско-корейской дружбы, сотрудничества» с целью выстраивать «межгосударственные отношения новой эпохи», тем самым «способствуя процветанию и благополучию народов двух стран».