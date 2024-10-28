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Лавров заявил о переброске войск НАТО на Украину после заявлений Запада о КНДР

Ведомости

Войска западных стран уже переброшены на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференция с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

«Да, это произошло. Президент [России Владимир Путин] неоднократно приводил конкретные данные, что в рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий. Это часть гибридной войны НАТО, да и Евросоюза против нашей страны, и мы это прекрасно понимаем», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о заявлениях Запада относительно возможной отправки войск на Украину из КНДР.

Говоря о сотрудничестве России и Северной Кореи, Лавров подчеркнул, что договор между Москвой и Пхеньяном является открытым и никаким образом не нарушает положения международного права. По его словам, обвинения РФ в переброске северокорейских войск на Украину – попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО в Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте обратился к странам НАТО с просьбой подготовить военных для пополнения рядов ВСУ. Рютте, в свою очередь, пообещал увеличить военное присутствие НАТО на границах с Россией и продолжить помогать Киеву.

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Решение принято «исходя из общего стремления и желания сохранять исторически сформировавшиеся традиции российско-корейской дружбы, сотрудничества» с целью выстраивать «межгосударственные отношения новой эпохи», тем самым «способствуя процветанию и благополучию народов двух стран».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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