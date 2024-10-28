Лавров заявил о переброске войск НАТО на Украину после заявлений Запада о КНДР

«Да, это произошло. Президент [России Владимир Путин] неоднократно приводил конкретные данные, что в рядах ВСУ сражаются военнослужащие западных армий. Это часть гибридной войны НАТО, да и Евросоюза против нашей страны, и мы это прекрасно понимаем», – отметил дипломат, отвечая на вопрос о заявлениях Запада относительно возможной отправки войск на Украину из КНДР.