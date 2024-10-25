Путин пошутил после реакции Запада на свое заявление о КНДР
Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. Путин пошутил, что в этом случае главное – чтобы «осколки далеко не летели». Фрагмент интервью Скабеева опубликовала в личном Telegram-канале.
Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал «спутниковые снимки» Южной Кореи, которые якобы говорят о присутствии северокорейских военнослужащих в России. Он заявил, что снимки – «серьезная вещь» и они «что-то отражают». В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
23 октября Белый дом также обвинил Северную Корею в переброске 3000 военнослужащих в Россию. В США полагают, что иностранные военные проходят подготовку на военных базах на востоке страны. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, солдаты якобы были перевезены на корабле в начале – середине октября из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток, а затем их доставили на военные полигоны.