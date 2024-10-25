Путин пошутил после реакции Запада на свое заявление о КНДР

Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал «спутниковые снимки» Южной Кореи, которые якобы говорят о присутствии северокорейских военнослужащих в России. Он заявил, что снимки – «серьезная вещь» и они «что-то отражают». В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.