Путин: спутниковые снимки Сеула военных КНДР «что-то отражают»

«Снимки – они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», – сказал он. Глава государства также заявил, что Россия никогда не сомневалась в том, что КНДР серьезно относится к договоренностям, напомнив, что Москва ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном.