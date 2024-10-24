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Путин: спутниковые снимки Сеула военных КНДР «что-то отражают»

Ведомости

Президент Владимир Путин прокомментировал «спутниковые снимки» Южной Кореи, которые якобы говорят о присутствии северокорейских военнослужащих в России. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Снимки – они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», – сказал он. Глава государства также заявил, что Россия никогда не сомневалась в том, что КНДР серьезно относится к договоренностям, напомнив, что Москва ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном.

В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.

23 октября Белый дом также обвинил Северную Корею в переброске 3000 военнослужащих в Россию. В США полагают, что иностранные военные проходят подготовку на военных базах на востоке страны. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, солдаты якобы были перевезены на корабле в начале – середине октября из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток, а затем их доставили на военные полигоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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