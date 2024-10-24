Путин: спутниковые снимки Сеула военных КНДР «что-то отражают»
Президент Владимир Путин прокомментировал «спутниковые снимки» Южной Кореи, которые якобы говорят о присутствии северокорейских военнослужащих в России. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Снимки – они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», – сказал он. Глава государства также заявил, что Россия никогда не сомневалась в том, что КНДР серьезно относится к договоренностям, напомнив, что Москва ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине.
23 октября Белый дом также обвинил Северную Корею в переброске 3000 военнослужащих в Россию. В США полагают, что иностранные военные проходят подготовку на военных базах на востоке страны. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, солдаты якобы были перевезены на корабле в начале – середине октября из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток, а затем их доставили на военные полигоны.