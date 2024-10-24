Путин: Россия не сомневалась в серьезном отношении КНДР к договоренностям

«Сегодня мы ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, там есть статья четыре. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста NBC.