Путин: Россия не сомневалась в серьезном отношении КНДР к договоренностям
Россия никогда не сомневалась в том, что руководство Северной Кореи серьезно относится к договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
«Сегодня мы ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, там есть статья четыре. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это наше дело», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста NBC.
Путин добавил, что по поводу имплементации этой статьи необходимо сначала провести соответствующие переговоры. При этом он отметил, что РФ находится в контакте с КНДР.
24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.