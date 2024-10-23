Белый дом обвинил Северную Корею в переброске 3000 военных в Россию
США обладают информацией о якобы прибытии в Россию минимум 3000 военных из КНДР. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.
В США полагают, что иностранные военнослужащие проходят подготовку на военных базах на востоке России. По словам Кирби, солдаты якобы были перевезены на корабле в начале-середине октября из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток. Затем их доставили на военные полигоны, утверждает чиновник.
Ранее в октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. 22 октября представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. 10 октября в Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в российской спецоперации.
23 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вбросы о якобы присутствии войск КНДР в зоне проведения спецоперации могут использоваться как предлог для ввода войск НАТО на Украину.