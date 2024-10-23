Белый дом обвинил Северную Корею в переброске 3000 военных в Россию

Ранее в октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. 22 октября представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. 10 октября в Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в российской спецоперации.