КНДР назвала слухами заявления об отправке северокорейских солдат на Украину
Представитель Северной Кореи в ООН назвал «беспочвенными слухами» утверждения Сеула о якобы отправке военных КНДР на Украину для участия в боевых действиях на стороне России. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.
Сотрудник представительства КНДР при ООН 21 октября прокомментировал обвинения Южной Кореи во время заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Он заявил, что отношения Пхеньяна с Москвой являются законными и основаны на сотрудничестве.
«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы опорочить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и основанные на сотрудничестве отношения между двумя суверенными государствами», – сказал он.
Представители КНДР впервые публично ответили на сообщения о якобы готовящейся отправке около 12 000 северокорейских военных на Украину, указывает Yonhap. 8 октября глава оборонного ведомства Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Пхеньян может направить своих военнослужащих в зону проведения российской спецоперации. По его словам, это вполне вероятно, поскольку «Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз». Речь шла о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подобными обвинениями в адрес КНДР выступали и в Киеве.
10 октября в Кремле назвали «уткой» сообщения об участии военных КНДР в спецоперации. 16 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения этим сведениям.
Yonhap 22 октября сообщило, что Южная Корея пообещала принять «поэтапные меры» против Северной Кореи и России в связи с «углубляющимся военным сотрудничеством» сторон и призвала КНДР немедленно вывести свои войска из России. Правительственный источник также заявил агентству, что Сеул рассматривает возможность отправки группы персонала на Украину для наблюдения за северокорейскими войсками.