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Лукашенко обвинил НАТО в намерении ввести войска на Украину под ложным предлогом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вбросы о якобы присутствии войск КНДР в зоне проведения спецоперации могут использоваться для ввода войск НАТО на Украину. Об этом Лукашенко сказал в интервью ВГТРК на полях саммита БРИКС.

Лукашенко сообщил, что находится в курсе того, что происходит на линии фронта и в Курской области.

«Мы корейцев там не фиксировали», – утверждает президент Белоруссии (цитата по «БелТА»). Он заявил, что не верит в то, что россиянам нужны на фронте корейцы.

Лукашенко сказал, что у него и у Путина «не было такого случая, чтобы президент РФ попросил Белоруссию включиться физически в военном отношении в эту войну», хотя это «проще».

При этом Лукашенко уверен в том, что на Украине воюют наемники из НАТО: из Франции и из Польши.

«Мы это знаем на 300%», – заверил он.

22 октября представитель Северной Кореи в ООН опроверг информацию, распространенную Сеулом, о том, что Пхеньян направил военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне России. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами носят законный характер и основаны на сотрудничестве.

10 октября в Кремле назвали «уткой» сообщения об участии военных КНДР в спецоперации. 16 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения этим сведениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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