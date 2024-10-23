Лукашенко обвинил НАТО в намерении ввести войска на Украину под ложным предлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вбросы о якобы присутствии войск КНДР в зоне проведения спецоперации могут использоваться для ввода войск НАТО на Украину. Об этом Лукашенко сказал в интервью ВГТРК на полях саммита БРИКС.
Лукашенко сообщил, что находится в курсе того, что происходит на линии фронта и в Курской области.
«Мы корейцев там не фиксировали», – утверждает президент Белоруссии (цитата по «БелТА»). Он заявил, что не верит в то, что россиянам нужны на фронте корейцы.
Лукашенко сказал, что у него и у Путина «не было такого случая, чтобы президент РФ попросил Белоруссию включиться физически в военном отношении в эту войну», хотя это «проще».
При этом Лукашенко уверен в том, что на Украине воюют наемники из НАТО: из Франции и из Польши.
«Мы это знаем на 300%», – заверил он.
22 октября представитель Северной Кореи в ООН опроверг информацию, распространенную Сеулом, о том, что Пхеньян направил военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне России. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами носят законный характер и основаны на сотрудничестве.
10 октября в Кремле назвали «уткой» сообщения об участии военных КНДР в спецоперации. 16 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет подтверждения этим сведениям.