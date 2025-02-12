Власти Крыма: США начали процесс взыскания репараций с Украины

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной об обмене помощи США на редкоземельные металлы. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.