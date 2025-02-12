Власти Крыма: США начали процесс взыскания репараций с Украины
План США получить доступ к редкоземельным металлам Украины является запуском процесса взыскания репараций, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Смирнов также заявил, что прежде всего Украина обязана возместить ущерб России, который она нанесла Крыму и другим подконтрольным регионам политикой, проводимой с 2014 г.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной об обмене помощи США на редкоземельные металлы. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
8 февраля немецкий журнал Der Spiegel писал, что природных ресурсов на Украине, которые в рамках сделки хотел бы получить Трамп, в действительности может не быть.