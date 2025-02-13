СК РФ заочно предъявил обвинение бывшим членам Совета нацбезопасности Украины
Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим украинским чиновникам – генпрокурору Виктору Шокину и председателю государственной пограничной службы Виктору Назаренко. Как члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Речь идет о преступлениях, совершенных с 2014 г. По данным СК, принятые Шокиным и Назаренко решения привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранениям и гибели более 1000 человек, разрушению свыше 368 объектов гражданской инфраструктуры.
«Принимаются меры к их розыску и аресту», – отметили в ведомстве.
В декабре 2023 г. СК РФ также заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины – министру юстиции Павлу Петренко (в 2014–2019 гг.) и первому вице-премьеру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в ДНР и ЛНР. Они были объявлены в розыск.