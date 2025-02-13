СК РФ заочно предъявил обвинение бывшим членам Совета нацбезопасности Украины

В декабре 2023 г. СК РФ также заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины – министру юстиции Павлу Петренко (в 2014–2019 гг.) и первому вице-премьеру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в ДНР и ЛНР. Они были объявлены в розыск.