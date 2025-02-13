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СК РФ заочно предъявил обвинение бывшим членам Совета нацбезопасности Украины

Ведомости

Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим украинским чиновникам – генпрокурору Виктору Шокину и председателю государственной пограничной службы Виктору Назаренко. Как члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины они принимали решения о проведении боевых действий против гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Речь идет о преступлениях, совершенных с 2014 г. По данным СК, принятые Шокиным и Назаренко решения привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранениям и гибели более 1000 человек, разрушению свыше 368 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к их розыску и аресту», – отметили в ведомстве.

В декабре 2023 г. СК РФ также заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины – министру юстиции Павлу Петренко (в 2014–2019 гг.) и первому вице-премьеру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в ДНР и ЛНР. Они были объявлены в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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