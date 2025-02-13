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Лавров: Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы

Ведомости

Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Мы очень ценим, что в Республике Таджикистан бережно относятся к памяти о подвиге наших народов», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).

По словам главы МИД РФ, совместная подготовка к параду Победы, запланированному на 9 мая, уже идет.

На празднование юбилея Победы в Москву также приглашены глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие мировые лидеры.

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф 24 января заявил, что Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. По его словам, участие Берлина в военном параде в российской столице невозможно, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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