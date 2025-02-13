Лавров: Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
«Мы очень ценим, что в Республике Таджикистан бережно относятся к памяти о подвиге наших народов», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
По словам главы МИД РФ, совместная подготовка к параду Победы, запланированному на 9 мая, уже идет.
На празднование юбилея Победы в Москву также приглашены глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие мировые лидеры.
Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф 24 января заявил, что Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. По его словам, участие Берлина в военном параде в российской столице невозможно, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.