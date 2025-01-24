Берлин не будет участвовать в параде Победы в Москве

В мае 2024 г. российский кабмин утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы планируется проведение более 170 мероприятий – как торжественных с участием представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».