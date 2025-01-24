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Берлин не будет участвовать в параде Победы в Москве

Ведомости

Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф сообщил ТАСС.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», – сказал он.

Посол добавил, что Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве» до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен.

В мае 2024 г. российский кабмин утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы планируется проведение более 170 мероприятий – как торжественных с участием представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».

На празднование 80-летия Победы в Москве были приглашены президент Киргизской республики Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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