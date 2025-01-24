Берлин не будет участвовать в параде Победы в Москве
Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф сообщил ТАСС.
«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», – сказал он.
Посол добавил, что Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве» до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен.
В мае 2024 г. российский кабмин утвердил план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму годовщину Победы планируется проведение более 170 мероприятий – как торжественных с участием представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».
На празднование 80-летия Победы в Москве были приглашены президент Киргизской республики Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.