Правительство утвердило план празднования 80-й годовщины Победы
Правительство РФ утвердило план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В преддверии праздника и в саму 80-ую годовщину Победы пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны». Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Особое внимание власти решили уделить увековечиванию памяти погибших в годы войны, рассказали в правительстве. По случаю 80-летия Победы запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.
В числе социально значимых проектов, творческих мероприятий и акций – тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, спектакли, концерты, а также гастроли творческих коллективов. Все мероприятия, как отмечается, будут финансироваться за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Президент РФ Владимир Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству совместно с оргкомитетом «Победа» было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. 9 мая 2025 г. нужно отметить ярко, торжественно, с глубоким содержанием, заявил Путин на заседании оргкомитета «Победа» в сентябре. Глава государства также предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.