Правительство утвердило план празднования 80-й годовщины Победы

Президент РФ Владимир Путин 31 июля 2023 г. подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству совместно с оргкомитетом «Победа» было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. 9 мая 2025 г. нужно отметить ярко, торжественно, с глубоким содержанием, заявил Путин на заседании оргкомитета «Победа» в сентябре. Глава государства также предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.