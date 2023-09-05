Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно
9 мая 2025 г. нужно отметить ярко, торжественно, с глубоким содержанием, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача – наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас», – подчеркнул президент.
В своем вступительном слове Путин объяснил, что отношение в мире к предпосылкам начала Второй мировой войны, ее ходу и результатам во многом дает понимание современных процессов.
Президент подчеркнул, что в 1945 г. нацизм был повержен, но не изжит. Сегодня он проявляется в русофобии или антисемитизме. В Прибалтике и Украине героизация нацистских преступников, по словам Путина, стала нормой.
В рамках заседания Путин предложил создать проект по Великой Отечественной войне, объединяющий артефакты от первых боев на границе до водружения знамени Победы над Берлином, а также резонансные приказы, дневники, акты о капитуляции Германии и Японии и трофейные документы.
Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в начале августа. Председателем назначили руководителя администрации президента Антона Вайно. Указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы был опубликован 31 июля. В планах – торжественные мероприятия, посвященные важным сражениям, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств.