Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно документу, правительству совместно с оргкомитетом «Победа» необходимо в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий. В плане необходимо предусмотреть торжественные мероприятия по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. Вместе с этим кабмину необходимо принять меры по улучшению экономического и социального положения ветеранов войны.
Российскому МИДу поручено обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздника, а федеральным и региональным органам – принять участие в подготовке, помогать ветеранам и оказывать содействие местным властям в приведении в порядок воинских захоронений.
В 2023 г. 9 мая по случаю 78-й годовщины победы в войне в Москве на Красной площади прошел парад, продолжительность которого составила 47 минут. Торжества посетили лидеры семи из девяти государств – членов СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Доля смотревших парад (тех, кто в момент трансляции находился у экранов телевизоров) в этом году составила 86,8%. Эти показатели рекордными за последние пять лет и превзошли значения 2020 г., когда праздновалась 75-я годовщина Победы, писали «Ведомости».