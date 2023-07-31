Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы

В 2023 г. 9 мая по случаю 78-й годовщины победы в войне в Москве на Красной площади прошел парад, продолжительность которого составила 47 минут. Торжества посетили лидеры семи из девяти государств – членов СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Доля смотревших парад (тех, кто в момент трансляции находился у экранов телевизоров) в этом году составила 86,8%. Эти показатели рекордными за последние пять лет и превзошли значения 2020 г., когда праздновалась 75-я годовщина Победы, писали «Ведомости».