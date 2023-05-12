Доля смотревших парад Победы россиян стала рекордной за последние пять лет

Рекордные показатели телесмотрения парада Победы могут быть обусловлены увеличением количества телеканалов, которые вели трансляцию события. Так, если в 2020 г. парад показывали 10 крупных федеральных общественно-политических каналов – «Первый канал», «Россия 1», НТВ и т. д., то в этом году их количество увеличилось до 17. В их числе – развлекательные каналы СТС, «Домашний», «Че» (входят в холдинг «Национальная медиа группа») и ТНТ, «Пятница!», ТВ-3 (входят в холдинг «Газпром-медиа»).