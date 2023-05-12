Доля смотревших парад Победы россиян стала рекордной за последние пять лет

Доля смотревших парад Победы россиян стала рекордной за последние пять летВ этом году трансляцию показывали 17 телеканалов, в том числе развлекательные – СТС, ТНТ, «Пятница!»
Парад Победы 9 мая посмотрели 24,9% россиян старше четырех лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Доля смотревших парад (тех, кто в момент трансляции находился у экранов телевизоров) в этом году составила 86,8%. Эти показатели рекордными за последние пять лет и превзошли значения 2020 г., когда праздновалась 75-я годовщина Победы. Тогда рейтинг трансляции (процент смотревших передачу от населения страны) составил 23,9%, доля аудитории – 83,6%.
Показатель по тем, кто смотрел трансляцию парада хотя бы одну минуту (охват), по оценке исследователей, оказался таким же, как в 2020 г., – 29,6% жителей мегаполисов указанной возрастной категории. Больше всего зрителей смотрели парад Победы в эфире «Первого канала» – рейтинг трансляции составил 11,2%, доля – 38,9%, охват – 13,4%. Данные Mediascope учитывают не только домашнее телесмотрение населения крупных городов, но и дачные просмотры.
Рекордные показатели телесмотрения парада Победы могут быть обусловлены увеличением количества телеканалов, которые вели трансляцию события. Так, если в 2020 г. парад показывали 10 крупных федеральных общественно-политических каналов – «Первый канал», «Россия 1», НТВ и т. д., то в этом году их количество увеличилось до 17. В их числе – развлекательные каналы СТС, «Домашний», «Че» (входят в холдинг «Национальная медиа группа») и ТНТ, «Пятница!», ТВ-3 (входят в холдинг «Газпром-медиа»).
Развлекательные каналы не впервые присоединяются к трансляции общественно значимых событий. Так, к примеру, 18 марта 2022 г. те же СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», а также телеканал для кидалтов 2х2 показывали в своем эфире концерт-митинг, посвященный восьмилетию присоединения Крыма к России.
Продолжительность парада на Красной площади по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне составила 47 минут. Торжества посетили лидеры семи из девяти государств - членов СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Не прилетели в Москву президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Молдавии Майя Санду.
По брусчатке Красной площади 9 мая проехала военная техника: танк Т-34-85, а также ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М», бронемашины «Тайфун» и «Тигр». Всего в параде приняли участие более 8000 военнослужащих, в том числе 530 участников специальной военной операции. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал – министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Воздушной части парада не было, как и в 2022 г.
В этом году события на Красной площади стали элементом новостей «реального времени», полагает политолог Михаил Виноградов.
«Было понятно, что парад будет отличаться от предыдущих, но интрига была вокруг того, чем именно он будет отличаться — как в части изменившегося предъявления военных возможностей, так и гипотетических эксцессов», — сказал он «Ведомостям».
Одной из главных причин всплеска интереса телезрителей к параду Победы на Красной площади, как считает политолог Алексей Макаркин, стала отмена парадов в ряде российских регионов: «Раньше часть людей наблюдала за своими парадами, а здесь все сосредоточились на главном».
Также, по его мнению, россияне хотели услышать речь президента, «что в ней будет сказано в связи не только с Победой, но и специальной военной операцией».