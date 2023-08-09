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Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Председателем назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателю в двухмесячный срок предстоит утвердить состав оргкомитета. Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с праздничными мероприятиями. Указ вступил в силу со дня подписания.

31 июля Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству совместно с оргкомитетом «Победа» было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. Вместе с этим кабмину необходимо принять меры по улучшению экономического и социального положения ветеранов войны.

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Российскому МИДу поручено обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздника, а федеральным и региональным органам – принять участие в подготовке, помогать ветеранам и оказывать содействие местным властям в приведении в порядок воинских захоронений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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