Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Председателем назначен руководитель администрации президента Антон Вайно, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателю в двухмесячный срок предстоит утвердить состав оргкомитета. Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с праздничными мероприятиями. Указ вступил в силу со дня подписания.
31 июля Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству совместно с оргкомитетом «Победа» было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. Вместе с этим кабмину необходимо принять меры по улучшению экономического и социального положения ветеранов войны.
Российскому МИДу поручено обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздника, а федеральным и региональным органам – принять участие в подготовке, помогать ветеранам и оказывать содействие местным властям в приведении в порядок воинских захоронений.