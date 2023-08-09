Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы

31 июля Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительству совместно с оргкомитетом «Победа» было поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий по случаю важных сражений, а также мероприятия с участием лидеров иностранных государств. Вместе с этим кабмину необходимо принять меры по улучшению экономического и социального положения ветеранов войны.