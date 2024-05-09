Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин заявил, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, поскольку она мешает построению колониальной политики. На Западе хотели бы забыть уроки той войны, но Россия помнит битвы, в которых решалась судьба человечества, добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия не приемлет угроз, стратегические силы страны всегда находятся в боевой готовности. Президент отметил, что сегодня народ России склоняет головы перед памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Затем Путин объявил минуту молчания.