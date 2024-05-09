Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы во время традиционного парада на Красной площади в Москве.
«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником!», – сказал президент.
Путин заявил, что сегодня правду о Второй мировой войне пытаются исказить, поскольку она мешает построению колониальной политики. На Западе хотели бы забыть уроки той войны, но Россия помнит битвы, в которых решалась судьба человечества, добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия не приемлет угроз, стратегические силы страны всегда находятся в боевой готовности. Президент отметил, что сегодня народ России склоняет головы перед памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Затем Путин объявил минуту молчания.
9 мая – это очень эмоциональный праздник для всех россиян, который объединяет все поколения, отметил президент. Россия, по словам Путина, сейчас переживает «сложный, рубежный период», во время которого судьба Родины зависит от «каждого из нас».
В этот день, каждый еще отчетливее осознает это и неизменно равняется на поколение победителей, которое президент охарактеризовал как «отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину».
День Победы отмечается в условиях проведения специальной военной операции, напомнил президент, подчеркнув, что все ее участники – это герои. «Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами – вся Россия», – добавил он.
«Уверен, вместе мы обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным Вооруженным силам, за Россию, за Победу, ура!», – заключил свою речь президент.