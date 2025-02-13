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Песков: о сроках встречи Путина и Трампа пока говорить невозможно

Ведомости

Пока невозможно говорить о сроках предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, поскольку подготовительная работа к ней еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, есть потребность в достаточно оперативном проведении встречи президентов РФ и США.

«Главам государств есть о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа только в эти дни будет начинаться», – уточнил Песков.

12 февраля Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около полутора часов. Песков уточнял, что президенты России и США обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, возможность личной встречи и урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боев и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с президентом США в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что состоявшийся накануне разговор президентов России и США важен для всего мира. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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