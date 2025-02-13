Песков: о сроках встречи Путина и Трампа пока говорить невозможно
Пока невозможно говорить о сроках предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, поскольку подготовительная работа к ней еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, есть потребность в достаточно оперативном проведении встречи президентов РФ и США.
«Главам государств есть о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора. Но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа только в эти дни будет начинаться», – уточнил Песков.
12 февраля Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около полутора часов. Песков уточнял, что президенты России и США обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, возможность личной встречи и урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боев и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с президентом США в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что состоявшийся накануне разговор президентов России и США важен для всего мира.