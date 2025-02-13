Песков: о сроках встречи Путина и Трампа пока говорить невозможно

12 февраля Путин и Трамп провели свой первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около полутора часов. Песков уточнял, что президенты России и США обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, возможность личной встречи и урегулирования конфликта на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боев и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с президентом США в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.