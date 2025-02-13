В Кремле заявили об отсутствии четких планов на встречу Путина и Трампа
В Кремле пока нет конкретного понимания насчет двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Я хочу, чтобы вы понимали, что обмен взаимными приглашениями – это одно, а ориентированность на отдельную двустороннюю встречу – это другое. Разные процессы», – пояснил Песков.
12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Обсуждались вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров. Дмитрий Песков пояснял, что Путин пригласил американского лидера посетить Москву, выразив готовность принять американских должностных лиц.
Трамп после окончания разговора сообщал, что в ходе беседы президенты вспомнили великую историю наших наций и тот факт, что во время Второй мировой войны мы сражались вместе.
13 февраля стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом стало известно на российско-таджикистанских переговорах на уровне глав МИД двух стран.