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В Кремле заявили об отсутствии четких планов на встречу Путина и Трампа

Ведомости

В Кремле пока нет конкретного понимания насчет двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что обмен взаимными приглашениями – это одно, а ориентированность на отдельную двустороннюю встречу – это другое. Разные процессы», – пояснил Песков.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Обсуждались вопросы обмена граждан России и США, урегулирования конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров. Дмитрий Песков пояснял, что Путин пригласил американского лидера посетить Москву, выразив готовность принять американских должностных лиц.

Трамп после окончания разговора сообщал, что в ходе беседы президенты вспомнили великую историю наших наций и тот факт, что во время Второй мировой войны мы сражались вместе.

13 февраля стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет 9 мая в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом стало известно на российско-таджикистанских переговорах на уровне глав МИД двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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