Богомаз доложил Путину о защите жителей приграничья и поддержке военных
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который в том числе доложил главе государства о мерах по защите жителей приграничья и поддержке военнослужащих и их семей. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
Богомаз обратил внимание, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют Брянскую область – в январе зафиксировано свыше 700 атак, есть жертвы среди мирных жителей. Повреждены 1876 домов, 144 – полностью разрушены. Кроме того, разрушены и повреждены 70 соцобъектов, 149 объектов ТЭКа, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. Региональные власти уже выплатили гражданам более 500 млн руб. на возмещение ущерба.
«Ситуация непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают все для поддержки наших защитников. Нашими организациями на безвозмездной основе выделяются строительные материалы и техника», – подчеркнул Богомаз.
По его словам, в новые российские регионы было направлено свыше 6000 т гуманитарных грузов. Для безопасности жителей приграничных районов совместно с региональным управлением МВД России уже второй год несут службу отряды теробороны, оснащенные вооружением Росгвардии.
Для защиты от вооруженных формирований создан добровольческий отряд «Барс»: в настоящее время в нем участвуют почти 1800 жителей региона. Областные власти помогают отряду с комплектованием техникой, оборудованием, с размещением и обмундированием. При подписании контракта участники «Барса» получают 300 000 руб. из облбюджета, а также имеют право на все региональные меры соцподдержки для участников спецоперации.
При этом гражданам, подписавшим контракт с Минобороны, из облбюджета выплачивается 600 000 руб. При ранении участники спецоперации и отряда «Барс» получают от 100 000 до 400 000 руб. Если военнослужащий погиб, его семье полагается разовая помощь в размере 2 млн руб. Кроме того, отец, мать и жена погибшего бойца пожизненно каждый месяц получают выплаты, которые равны среднемесячной зарплате по области: в 2025 г. сумма составляет 56 000 руб. В регионе также действуют льготы по освобождению от транспортного, земельного налога и налога на имущество. Есть и другие меры поддержки, которых, по словам Богомаза, более 20. Особое внимание оказывается тем, кто вернулся из зоны боевых действий.
Путин поблагодарил Богомаза за внимание к участникам спецоперации и членам их семей.
«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», – сказал президент.
В ходе беседы речь также шла о социально-экономическом развитии Брянской области, в частности, затрагивались вопросы промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, здравоохранения. Богомаз рассказал, что за 10 лет облбюджет увеличился с 46,9 млрд до 109,7 млрд руб. Выпуск продукции на промышленных предприятиях показал рост в 3,8 раза, было создано 16 новых производств. Что касается сельского хозяйства, то здесь выпуск продукции вырос с 53,9 млрд до 153 млрд руб. за 10 лет.
Глава региона также сообщил, что в области было построено и реконструировано 28 крупных объектов здравоохранения, но существует проблема с обеспеченностью врачами. В связи с этим в Брянске планируется открыть филиал Сеченовского университета. Богомаз также попросил у президента помощи в строительстве новой инфекционной больницы.
Богомаз обратил внимание, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре, и выразил готовность продолжить работу на этом посту при поддержке жителей, если президент сочтет это возможным. Путин отметил, что его работа «идет стабильно, ритмично», многие задачи решаются, и пожелал Богомазу удачи. Вместе с тем глава государства попросил его обратить внимание на дефицит врачей, отметив, что в структуре региональных расходов здравоохранение находится на третьем месте. «В структуре расходов на здравоохранение посмотрите, пожалуйста, на укомплектованность врачами-специалистами», – сказал Путин.
Путин назначил Богомаза врио губернатора Брянской области 9 сентября 2014 г. На выборах главы региона, которые состоялись 13 сентября 2015 г., Богомаз получил 79,96% голосов избирателей. Спустя пять лет, на губернаторских выборах в сентябре 2020 г., он получил 71,7% голосов.