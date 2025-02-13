Богомаз доложил Путину о защите жителей приграничья и поддержке военных

При этом гражданам, подписавшим контракт с Минобороны, из облбюджета выплачивается 600 000 руб. При ранении участники спецоперации и отряда «Барс» получают от 100 000 до 400 000 руб. Если военнослужащий погиб, его семье полагается разовая помощь в размере 2 млн руб. Кроме того, отец, мать и жена погибшего бойца пожизненно каждый месяц получают выплаты, которые равны среднемесячной зарплате по области: в 2025 г. сумма составляет 56 000 руб. В регионе также действуют льготы по освобождению от транспортного, земельного налога и налога на имущество. Есть и другие меры поддержки, которых, по словам Богомаза, более 20. Особое внимание оказывается тем, кто вернулся из зоны боевых действий.