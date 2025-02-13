В Молдавии заявили о завершении режима ЧП в энергетике
В Молдавии завершился режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен из-за энергокризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на своей странице в Facebook
Дорин написал, что срок действия ЧП продлеваться не будет. Премьер-министр также завил, что на данном этапе созданы необходимые условия для того, чтобы приднестровский регион снабжался природным газом без необходимости введения ЧП.
Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по собственной газотранспортной системе.
30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Известно также о готовности России осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в регион.