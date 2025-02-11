Молдавия выдвинула Приднестровью политические условия для поставок газа

«Молдовагаз» 1 февраля в рамках кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» поставил в Приднестровье из резервов 3 млн куб. м газа на поддержание давления в газопроводе на левом берегу Днестра. Соглашение предусматривает возвращение газа или его оплату до 1 марта. Через три дня Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос договорились о выделении Кишиневу 310 млн евро в 2025 г. на преодоление энергокризиса (из них 60 млн зарезервировано Тирасполю). 30 млн евро Молдавия уже получила, еще 100 млн должно прийти до конца апреля.