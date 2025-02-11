Молдавия выдвинула Приднестровью политические условия для поставок газа

Молдавия выдвинула Приднестровью политические условия для поставок газаТирасполь отказался от помощи ЕС и хочет получать газ через Венгрию
Молдавия выдвинула политические условия для транзита газа из Европы венгерским трейдером в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), с января страдающую от энергокризиса из-за прекращения поставок российского топлива через Украину. Об этом говорится в заявлении молдавского премьер-министра Дорина Речана, опубликованном 10 февраля в Telegram-канале правительства.
Среди условий Кишинева – освобождение Тирасполем политзаключенных, решение проблемы лицеев с румынским языком обучения в Рыбнице (учебные заведения при правовой неопределенности сталкиваются с проблемой лишения регистрации. – «Ведомости»), сохранение в сетке вещания на левом берегу Днестра телеканала Moldova 1 и демонтаж установленных в 2022 г. Тирасполем КПП на админгранице с Молдавией.
По словам Речана, поставить газ для ПМР на границу Молдавии планирует венгерский трейдер на европейском рынке MET Gas and Energy Marketing, оплатить – компания NX General Trading (зарегистрирована в Дубае). Далее, продолжает молдавский премьер, Тирасполь думает оплатить транзит от госграницы до своей территории по соглашению «Молдовагаза» и «Тираспольтрансгаза». Как отметил Речан, ЕС предложил Тирасполю помощь в 60 млн евро на закупку европейского газа при условии постепенного повышения потребительских тарифов до уровня рыночных. Но власти ПМР отказались. По мнению Речана, это решение принято ими под давлением России, не желающей потерять контроль над регионом.
«Это означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности и тревоги по поводу поставок газа. Это не решение долгосрочной проблемы», – добавил Речан.
Но чуть позже представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Тирасполь пока не отказывался от гранта ЕС, «предложение еще на столе», а приднестровцы «в настоящее время прибегли к другому решению».
Глава ПМР Вадим Красносельский в своем Telegram написал, что поставки в непризнанную республику осуществит венгерская компания при участии «Молдовагаза» за российский кредит. Он добавил, что грант ЕС Тирасполю в 20 млн евро в начале февраля исчерпан. При этом пресс-служба Красносельского по итогам заседания оперштаба сообщила, что после месячного перерыва в ПМР полностью восстановили газоснабжение частных домовладений.
Приднестровье страдает от проблем с газоснабжением после прекращения 1 января транзита российского газа через Украину в ЕС и Молдавию. В январе это привело к веерным отключениям энергии и перебоям с отоплением на обоих берегах Днестра. По данным «Тираспольтрансгаза», в январе ПМР сократила потребление в 20 раз до 270 000 куб. м в сутки.
В середине января после переговоров в Москве Красносельский сообщил о договоренностях по гуманитарным поставкам российского газа в ПМР. Через две недели глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук объявил о поступлении первой партии российского газа в Приднестровье. Правда, он отметил, что решение проблемы устойчивого газоснабжения левобережья еще предстоит найти.
«Молдовагаз» 1 февраля в рамках кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» поставил в Приднестровье из резервов 3 млн куб. м газа на поддержание давления в газопроводе на левом берегу Днестра. Соглашение предусматривает возвращение газа или его оплату до 1 марта. Через три дня Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос договорились о выделении Кишиневу 310 млн евро в 2025 г. на преодоление энергокризиса (из них 60 млн зарезервировано Тирасполю). 30 млн евро Молдавия уже получила, еще 100 млн должно прийти до конца апреля.
ПМР не согласится с требованиями Кишинева, полагает профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. По ее словам, даже при выполнении всех условий нет гарантий, что молдавские власти не выдвинут более жесткие требования. «Цель Молдавии – полная интеграция Приднестровья в свое политическое, экономическое, юридическое и таможенное пространство. Кишинев пытается реализовать это с помощью ЕС», – добавила эксперт.
Молдавия пытается лишить Приднестровье субъектности, заставить отказаться от сепаратистских устремлений, согласен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Но Кишинев рискует столкнуться с серьезными последствиями, если власти запретят транзит на левый берег Днестра. «Румыния, снабжающая газом Молдавию, закупает топливо у Венгрии. Будапешт может пригрозить остановить поставки румынам, если Кишинев откажется выполнять условия контракта», – отмечает эксперт.
При этом выполнение условий европейского гранта означает повышение цены на энергию в 4 раза, на газ – в 16 раз, продолжает Харитонова: «Это означает коллапс индустрии Приднестровья, социально-политический кризис, массовый исход населения из региона».