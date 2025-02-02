Холодное Приднестровье месяц спустя

На приднестровских улицах продают дрова, чтобы топить печи. В лесопосадках люди собирают хворост – экологическая милиция отправляется в рейды и следит за тем, чтобы не вырубали деревья. В декабре, когда новости становились все тревожнее, обогреватели и электрокамины буквально смели с полок магазинов. По словам сотрудника одного из крупных магазинов бытовой техники, за месяц было продано больше обогревателей, чем за последние пять лет. В краю, где -5ºC считается сильным морозом, а в помещении принято топить по максимуму, они были попросту не нужны. Теперь в ход пускают все что можно. Греются даже туристическими плитками. На барахолках и прямо на улицах приднестровских городов продают старые советские обогреватели. Через сколько времени после их подключения в сеть сгорит проводка – над такими вопросами задумываться здесь сегодня не принято. При этом обогреватели в магазинах не подорожали, власти за этим следят. Но уже в начале января найти их в продаже было практически невозможно. Многие приднестровцы заказывали обогреватели в Молдавии. В середине января в приднестровские магазины привезли новую партию конвекторов и масляных радиаторов.