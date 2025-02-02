Холодное Приднестровье месяц спустя

Холодное Приднестровье месяц спустяЧто ждет непризнанную республику в условиях продолжающегося энергокризиса
Ситуация в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), где с 1 января продолжается энергетический кризис, остается критической. Несмотря на достигнутую 30 января между Тирасполем и Кишиневом договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля начал поступать газ, необходимый для функционирования газопровода, и на готовность России осуществить гуманитарные поставки газа в регион, никто пока точно не знает, когда и чем закончится этот энергетический конфликт – с начала года от его последствий погибло шесть жителей непризнанной республики. Тем временем уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества.
Приднестровье согласно на европейский газ
На этой неделе компании «Молдовагаз» и «Тираспольтрансгаз» подписали контракт займа 3 млн кубов газа. Они необходимы для поддержания в рабочем состоянии газовой системы Приднестровья. Если верить информации молдавской стороны, которая первой сообщила о договоренности, энергокризис близок к завершению – этого уже месяц ждут тысячи жителей ПМР. «Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, либо их оплату до 1 марта», – в свою очередь сообщил журналистам 29 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
В тот же день он подтвердил, что для расчета за газ, который поставит «Молдовагаз», средства в виде кредита предоставит Россия. «Этими ресурсами мы кредитуем «Тираспольтрансгаз», и они рассчитываются за поставляемый газ», – сказал Красносельский, добавив, что если Кишинев не будет задерживать поставки, то «вся эта юридическая сделка срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ».
В конце января стало известно, что правительство Молдавии также готово выделить Приднестровью грант в размере 30 млн евро на закупку газа, который предоставляется ЕС. Выработанного на этом газе электричества, по замыслу Кишинева, должно быть столько, чтобы хватило не только самому Приднестровью, но и на экспорт в правобережную часть Молдавии. Тирасполь на этот вариант согласился. «Когда мы в таких условиях находимся, просто нелепо отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС», – заявил в среду 29 января Красносельский.
В то же время поставки европейского газа опасны своей непредсказуемостью, уверены эксперты. В любой момент объемов, которые будет давать Европа, может не хватить. «Можно ли сегодня гарантировать, что европейцы не скажут: “Мы перестаем отгружать, у нас потребности стали больше”? Мощности Трансбалканского и всего Южного потока ограничены по сравнению с тем количеством газопроводов, которые были из России. В пиковые нагрузки можно остаться без нужного объема топлива», – считает зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
Молдавские власти неоднократно публично заявляли, что хотят разорвать все отношения с «Газпромом». Вместо приднестровского электричества жители Молдавии уже платят за европейское. В перспективе это ждет и приднестровцев. В итоге коммунальные тарифы там могут вырасти в несколько раз.
«Россия предлагала всем комфортные условия, совсем не рыночные. Если европейцы помогают, то можно прийти к тому, что они начнут требовать европейские цены на энергоресурсы. Они могут делать так: “Сперва вы не можете покупать дешевый газ, потом покупаете у нас, и мы вас субсидируем. А потом: с чего мы вас субсидируем? Покупайте по рынку, вся Европа так покупает”. Риски того, что цены вырастут, есть. Скорее всего, так и будет», – уверен Гусев.
В домах холодно, заводы остановились
23 января, отвечая на вопросы журналистов, Красносельский публично обратился к властям Молдавии и к «западным политикам»: «Опыты на людях ставить нельзя. Сделайте все возможное, чтобы газ поступил в Приднестровье». По его словам, подача газа должна была начаться еще 20 января, но в Кишиневе ничего для этого не сделали. Красносельский общается с президентом Молдавии Майей Санду через Telegram – живьем она встречаться с ним не хочет. С ее предшественником Игорем Додоном у Красносельского был достаточно тесный контакт, Санду же не первый год его открыто игнорирует, спуская общение с мятежным регионом на уровень профильных чиновников. Между тем левый берег Днестра (Приднестровье) живет в темноте и холоде, а правый (Молдавия) хватается за голову, узнав о новых коммунальных тарифах: с января они вновь подскочили.
«То, что можно сделать за час, делают за сутки-двое», – Красносельский обвиняет молдавские власти в бездействии. Те якобы затягивали процесс рассмотрения документов на поставку, а иногда молчали по несколько дней, не реагируя на новые предложенные варианты. В Кишиневе в ответ говорят о «длинной руке Кремля», объясняя, что кризис спровоцирован именно Москвой и что «Газпром» при желании может возобновить поставки газа в Приднестровье в любой момент. Примечательно, что ни те, ни другие почти не говорят ничего плохого об Украине, которая, остановив с 1 января транзит газа в Европу, внесла свою лепту в сложившуюся кризисную ситуацию.
Приднестровье с начала 2025 г. живет в по-настоящему суровых условиях. Неотапливаемые дома, в которых почти нет газа, а электричество отключают каждый день. Регион в 1990-м объявил о независимости, а 16 лет спустя о желании в перспективе войти в состав России. За это проголосовали почти 97% пришедших на референдум. Бесплатный российский газ – то, на чем много лет держалась экономика непризнанной республики. Молдавская ГРЭС продавала электричество Молдавии, наполняя местный бюджет. Текстильный комбинат, вино-коньячный завод, осетровый комплекс поставляли продукцию на российский и европейский рынки. Металлургический завод ежегодно производил до полумиллиона тонн стали. Так продолжалось до 31 декабря 2024 г. С 1 января труба перекрыта, и теперь 400 000 человек, у каждого из которых есть молдавское, российское или украинское гражданство (а у кого-то и все три), замерзают и не знают, что будет завтра. Промышленность фактически остановилась. Лишь несколько фабрик и комбинатов работают по ночам, чтобы не перегружать электросети.
«Нас как будто прокляли»
Жители еще отсыпались после празднования Нового года, пока батареи постепенно остывали. Вечером 1 января они стали холодными. Исчезла горячая вода, начались перебои с электричеством. В трубах остался газ, но его хватает, чтобы зажечь одну-две конфорки на плите. И то не во всех домах. «Наш дом как будто прокляли», – говорит жительница города Бендеры Наталья. Она живет в 16-этажке на окраине. В доме постоянно нет света и воды из-за аварий и веерных отключений. Без электричества насосы не качают воду на верхние этажи.
Приднестровье поделено на три зоны, в каждой по очереди отключают электричество, чтобы разгрузить сеть. В начале месяца люди сидели в темноте по восемь часов в сутки, сейчас – по пять часов, если повезет. В домах постоянно горят трансформаторы, поэтому аварии из-за перегруза сети случаются регулярно. Телефоны горячей линии не смолкают ни на минуту, электрики трудятся круглосуточно. «У нас в доме много четырехкомнатных квартир, – рассказывает Наталья. – Люди мерзнут, в каждой комнате включают электрокамин или кондиционер. Хотя по телевизору и радио, в пабликах каждый день напоминают: этого делать нельзя, сеть не выдерживает. Но многим плевать на это – по несколько работающих приборов в одной квартире. 200–300 квартир в доме – и пожалуйста, авария. Сиди без электричества целый день».
И таких домов в Приднестровье сотни. Люди вынуждены полагаться на авось, и их можно понять – месяц энергокризиса, нервы на пределе. У многих дома ребенок или пожилой родственник, а в квартирах холодно и сыро. В соцсетях люди сравнивают температуру внутри помещений – у одного на кухне +10, у другого в детской +12. При этом морозы еще не ударили, сейчас на улице днем до 10 градусов тепла. Но самый холодный месяц в этих краях – февраль. Ожидается, что в этом году он будет мягким: немного снега и минус 4-6 градусов днем.
Наталья повесила на стену ковер. Из-за перепадов температуры там появился грибок и вывести его пока не получается. Когда выключают свет – приходится сидеть с фонариком и свечами. Сейчас так живет вся республика.
Жертвы энергокризиса
Энергетический кризис привел к несчастным случаям из-за использования печей. В каждом селе работало газовое отопление, поэтому многие давно забросили свои печи или демонтировали их. В январе пришлось экстренно их растапливать впервые за десятилетия. При этом элементарные правила техники безопасности знают не все – засоренные дымоходы и трещины на корпусе печи уже привели к десяткам происшествий. В селе Чобручи семья пенсионеров растопила печь, легла спать и не проснулась. Супруги отравились угарным газом. Пенсионерка в Бендерах включила плиту погреться и задохнулась. Еще одна женщина умерла в ванной от отравления угарным газом, когда зажгла колонку, чтобы принять душ. Двое погибших – из-за пожаров в результате неосторожного обращения с огнем. На этой неделе память шести погибших в ходе энергокризиса почтили жители Тирасполя. Они принесли их портреты и цветы к небольшому памятнику первой электростанции на территории Приднестровья, которая была открыта в 1922 г.
На приднестровских улицах продают дрова, чтобы топить печи. В лесопосадках люди собирают хворост – экологическая милиция отправляется в рейды и следит за тем, чтобы не вырубали деревья. В декабре, когда новости становились все тревожнее, обогреватели и электрокамины буквально смели с полок магазинов. По словам сотрудника одного из крупных магазинов бытовой техники, за месяц было продано больше обогревателей, чем за последние пять лет. В краю, где -5ºC считается сильным морозом, а в помещении принято топить по максимуму, они были попросту не нужны. Теперь в ход пускают все что можно. Греются даже туристическими плитками. На барахолках и прямо на улицах приднестровских городов продают старые советские обогреватели. Через сколько времени после их подключения в сеть сгорит проводка – над такими вопросами задумываться здесь сегодня не принято. При этом обогреватели в магазинах не подорожали, власти за этим следят. Но уже в начале января найти их в продаже было практически невозможно. Многие приднестровцы заказывали обогреватели в Молдавии. В середине января в приднестровские магазины привезли новую партию конвекторов и масляных радиаторов.
«По очереди обогреваем две комнаты. Купили дорогой конвектор. Он бережет электроэнергию, в отличие от масляного, и не так сильно гудит, – рассказывает житель Тирасполя Андрей. – Ночью стараемся выключать, но бывает, что оставляем, потому что очень холодно. Когда веерные отключения, едем с сыном к моим родителям в другой район. У них электричество всегда есть». Некоторым приднестровцам повезло – если дом, в котором они живут, запитан к той же подстанции, что и социальный объект, то веерные отключения его не коснутся. Так, родители Андрея живут напротив детского дома, и свет там есть всегда. Стоимость аренды квартир, в которых электричество круглосуточно, в январе выросла почти в полтора раза.
Многим приходится совсем трудно. Это семьи, не имеющие средств на электрообогреватель и пенсионеры из частных домов, которым не под силу рубить дрова. Впрочем, дрова могут привезти волонтеры – республиканский благотворительный фонд «Мы рядом» принимает заявки и бесплатно привозит их пенсионерам и малоимущим. Те, кому трудно следить за печью, едут в пункты временного размещения. Их открыли власти в каждом городе и в нескольких селах. Там все как в санатории: тепло, светло, отдельная койка. «Здесь хорошо. Но, даст бог, будет газ, домой поедем» – говорит пенсионерка Софья Соколова, которой исполнилось 103 года.
«До весны не дотянем»
Приднестровье обеспечивали электричеством три объекта. Помимо ГРЭС в Днестровске это гидроэлектростанция в Дубоссарах. С 10 января к ним добавилась работающая на газе электростанция «Тиротекс-Энерго» в Тирасполе. Ее построили для работы текстильного комбината. Но по приднестровским меркам и мощность в 10–15 МВт/ч стала серьезным подспорьем, так что «Тиротекс-Энерго» позволило сократить время веерных отключений до пяти часов в сутки. Впрочем, 24 января стало известно, что станцию из-за нехватки газа все-таки придется остановить.
Главное предприятие всего региона – Молдавская ГРЭС. Здесь с благодарностью вспоминают Валентину Соловьеву, бывшего директора тираспольской швейной фабрики. Она дружила с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и имела обширные связи в партийных верхах. В 60-е Соловьева добилась того, чтобы электростанцию построили не на территории Украинской ССР, а на другом берегу Кучурганского водохранилища, в Молдавской ССР. Сейчас это приднестровская территория, а ГРЭС принадлежит российской компании. В советское время электричество отсюда шло в Румынию и Болгарию, а в последние десятилетия главным покупателем был Кишинев. Благодаря ГРЭС приднестровский бюджет пополнялся, а жители Молдавии платили за электричество не так много, как за остальные коммунальные услуги.
С 1 января станция в Днестровске полноценно не работает. Молдове продавать уже нечего, когда на свои нужды не хватает. В дома приднестровцев электроэнергия, хотя и с перебоями, но пока поступает. Станция вынужденно перешла с газа на уголь, но его запасы иссякают.
«До весны не дотянем», – считает сотрудник ГРЭС. Электростанция использует донбасский уголь, который привезли сюда еще в 2012 г. Договариваться о новых поставках с украинской администрацией руководство не будет. По словам источника на станции, для ГРЭС уголь, предлагаемый ранее Киевом, не подходит технически – нужен только антрацит, а достать его негде. Украина продавать не планирует, а запасов угля хватит примерно до 17 февраля.
Днестровску повезло – сейчас это самый «комфортный» город в Приднестровье. Электричество, как и везде, работает с перебоями, но зато из турбин ГРЭС тепло подается в дома и учреждения. Школы здесь работают, в отличие от остальных населенных пунктов республики. Почти все приднестровские школьники учатся удаленно. Но у кого-то дома нет интернета, кто-то сидит без электричества из-за веерных отключений или поломок. 28 января открылась еще одна школа – в городе Каменке. Там установили мобильную котельную, которая работает на угле и дровах. 15 кабинетов топят для 650 учеников.
Днестровск – город на границе с Украиной. Пять минут на лодке через водохранилище или десять на машине – и уже Одесская область. Сейчас это место жители республики называют сердцем Приднестровья. Остановится ГРЭС – и регион окончательно погрузится в мрак и холод. На небольшой площади в центре города в 1981 г. установили памятник Прометею, который стал символом Днестровска. Сегодня приднестровцы ждут нового Прометея, который принесет огонь, согреет и озарит все вокруг.
Экономический коллапс
С Нового года в республике встали все предприятия. Работают только те, которые, по официальной формулировке властей, обеспечивают продовольственную безопасность региона. С одного только металлургического завода ушли в простой больше 2000 сотрудников. Всего же в Приднестровье таких около 10 000. Рабочие получают пособия от работодателя и не знают, когда вернутся к станку: зарплаты и так небольшие, а пособия еще меньше.
На фоне энергетических проблем жители пока мало задумываются о том, что будет с экономикой Приднестровья в дальнейшем. А ситуация в ней катастрофическая. Глава местного правительства Александр Розенберг 13 января привел цифры, согласно которым с начала года, то есть меньше чем за две недели, экспорт упал почти на 60% по сравнению с прошлым годом, что в денежном исчислении составляет $3,3 млн. И это при том, что общие доходы бюджета ПМР в 2025 г. были запланированы на уровне примерно $230 млн. Наибольшие потери несет машиностроение и металлургия, но это только начало – вскоре продавать будет нечего. Один из тираспольских экспертов, попросивший не называть свое имя, заверяет, что задержки выплаты зарплат могут начаться уже весной, если энергокризис не завершится в ближайшую неделю. Еще одной проблемой станет запуск остановившихся предприятий. Приднестровские власти пока внятных прогнозов не дают, но на днях на заседании Совета безопасности все же прозвучало очевидное: «В бюджете будут серьезные изменения из-за энергетического кризиса».
Приднестровцы с тревогой смотрят на газовый пинг-понг. Власти обоих берегов Днестра в ежедневном режиме перекидываются обвинениями в адрес друг друга, и сейчас «шарик» на молдавской стороне.
«Для нас платежка – это как лотерейный билет»
Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой в интервью государственному радио рассказывает о сложной политической схеме. По его словам, кризис спровоцировала Россия. Цель – настроить приднестровцев против Молдавии, чтобы они не проголосовали за партию Майи Санду PAS на предстоящих осенью парламентских выборах, имеющих для Молдавии ключевое значение. Вдобавок кризисная ситуация ослабит экономику Молдавии, а ее жители, которые в отсутствие дешевого электричества от Молдавской ГРЭС будут платить за коммунальные услуги еще больше, обозлятся на Санду, уверен министр. Об этом он заявил в эфире программы 360 de Grade.
Силу народной нелюбви молдавский президент недавно ощутила лично, приехав в Копанку. Это село вблизи Тирасполя входит в состав Молдавии. Но подключено оно к энергосистеме Приднестровья и до 1 января вместе с левобережьем получало дешевые электричество и газ. Всего таких сел 11, и тарифы там в 4–5 раз ниже, чем в остальной Молдавии. В Копанке Санду попыталась рассказать жителям о грядущем подключении к молдавским электросетям. Сельчане обложили президента матом и потребовали убраться назад в Кишинев. Диалога не получилось. А когда приехала бригада рабочих устанавливать опоры электропередачи, жители Копанки вышли на стихийный митинг и заявили: свет по таким ценам им будет не по карману. Работы пришлось свернуть.
«Для нас платежка – это как лотерейный билет. Не знаешь, чего от него ждать» – говорит Надежда из Кишинева. В прошлом году она платила за двухкомнатную квартиру примерно 2300 леев (12 310 российских рублей). В январе за декабрь заплатила уже 3000 (16 000 руб.). В феврале сумма станет еще более внушительной – за электричество из Европы приходится платить дороже. «Да, правительство Молдовы нам платит компенсации за коммунальные платежи, но никто не понимает, как они рассчитываются. И это тоже сюрприз – можно 1000 леев получить, а можно и 500. В любом случае это даже не половина суммы, которую мы платим по счетам. Не знаю, как пенсионеры выживают», – говорит Надежда. Молдавские соцсети забиты фотографиями «платежек», веселыми и грустными роликами по поводу коммунальных скачков. «Кишинев со своими гражданами разобраться не может, а еще тянет к себе приднестровцев», – обсуждают в соцсетях.
Газ в обмен на миротворцев
Молдова почти 35 лет пытается вернуть себе пророссийское Приднестровье. Никакой реальной вражды между двумя берегами давно нет, но в ПМР все еще помнят звучавший на рубеже 80–90-х слоган «Чемодан – вокзал – Россия!» и то, какой ценой далась свобода от ориентированной тогда на воссоединение с Румынией молдавской столицы. Боевые действия лета 1992 г. унесли жизни больше 600 приднестровцев. Войну остановили российские миротворцы. Они вошли в регион после подписания Борисом Ельциным и первым молдавским президентом Мирчей Снегуром соглашения о мирном урегулировании конфликта.
Миротворческие силы находятся на Днестре уже больше 32 лет. Регулярный посыл молдавских властей: их оттуда давно пора убрать. По мнению официального Кишинева, с вывода миротворцев начнется процесс реинтеграции Приднестровья в состав Молдавии. Но реальных предпосылок к этому пока нет – жители ПМР, судя по опросам, не хотят, чтобы российские солдаты уходили. А переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом фактически заморожен уже не первый год. Но отсутствие переговоров не означает конфронтацию – уже много лет противостояние двух берегов свелось чисто к экономическим аспектам, связанным с налогами, границами и прочими достаточно мелкими нюансами, которые хотя и осложняют приднестровцам жизнь, но на серьезное противостояние, а тем более войну не тянут. Приднестровье часто упрекает Молдавию за пассивность и непоследовательность. Иногда эти упреки выглядят несколько натянутыми, но в случае с нынешним энергокризисом все иначе.
Глава непризнанной республики Вадим Красносельский еще 10 января летал в Москву договариваться о новых вариантах поставок газа. По возвращении он сказал, что газ будет гуманитарным, поставки скоро возобновятся, призвав Майю Санду выполнить данное ранее публичное обещание никак не препятствовать поставкам газа в регион за российский счет. Ситуация была близка к разрешению, но все оказалось не так просто. Предложенный Тирасполем конкретный вариант доставки газа в Кишиневе вдруг отвергли, а руководителя компании, с которой у руководства ПМР уже была договоренность по поставкам, позвали на беседу в Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии. По неофициальной информации ему рекомендовали денег от россиян не брать. Новый европейский посредник Кишинев тоже в конечном итоге не устроил.
Ситуация приобрела новый оборот, когда премьер-министр Молдавии Дорин Речан на экономическом форуме в Давосе неожиданно сделал заявление, которое в итоге существенно изменило расклад в нынешней ситуации: «Выход из энергокризиса возможен, если мы заменим так называемую миротворческую операцию с российскими военными на гражданскую миссию под руководством ООН». То есть, по сути, предложил вывод миротворцев в обмен на газ. В Приднестровье ответили, что это неприемлемо и может повлиять на мир и стабильность. Тем не менее слова Речана оказались пророческими, очень скоро после его заявлений появился европейский грант в 30 млн евро и, судя по тому, что власти Молдавии и дальше намерены обходиться без поставок российского газа, он будет далеко не последним.
При этом посыл молдавских властей «никакого газа от России» по сути не имеет смысла, уверены эксперты. «Они говорили о возможности закупать газ у Румынии. Но Румыния, несмотря на то что у нее есть нефте- и газодобыча, является импортером газа. Она вынуждена покупать у России. Поэтому, когда в Кишиневе говорят о том, что хотят быть независимыми от «Газпрома», они немного лукавят. Откуда газ появился у тех, у кого вы его купили? Можно покупать из разных источников. Но это будет либо перепроданный напрямую российский газ, либо газ, который поступит не из российского источника, но газовый баланс у посредника, который его продаст, будет закрываться российскими поставками», – считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Надежда замерзает последней
24 января энергетическая ситуация выглядела так, что остатки газа в трубах должны были закончиться через считанные дни. Об этом заявил Вадим Красносельский в интервью каналу «Россия-24». По его словам, если газ в системе исчезнет, для восстановления отопления в домах понадобится несколько месяцев.
В этот же день в Приднестровье прошли митинги. Их организовали в трех городах – Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах с подачи местных властей. Ветераны вооруженных сил, пенсионеры и бюджетники вышли с заготовленными транспортами на пикеты у контрольно-пропускных пунктов рядом с молдавской границей. Собравшиеся назвали происходящее геноцидом молдавского народа и потребовали у Кишинева пропустить газ в регион. На вопрос «сами ли пришли или заставило начальство?» один из участников ответил, что приехал на митинг, устав от холодных стен и выключенного света в своем доме. Впрочем, с учетом предыдущих подобных митингов по актуальным темам, в их спонтанность никто не верит даже в самом Приднестровье.
В целом республика пытается жить обычной жизнью, насколько это возможно. Кинотеатры и ледовый каток подстраиваются под график веерных отключений. Кафе предлагают поужинать при свечах. Многие сидят дома без работы, школьники учатся дома за компьютерами. За месяц приднестровцы адаптировались к новым реалиям.