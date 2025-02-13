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Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа решать проблемы мирным путем

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились решать «сложные проблемы» путем мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«[Президенты] согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров, в данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа», – сказал Песков. Таким образом главы государств выразили готовность к мирным процессам.

Прошедший 12 февраля разговор двух лидеров «привел в движение машину» помощников и ведомств, которые будут поэтапно вступать в переговоры и заниматься подготовкой контактов.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После телефонного Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Песков заявлял, что для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта являются США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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