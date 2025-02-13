Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа решать проблемы мирным путем
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились решать «сложные проблемы» путем мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«[Президенты] согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров, в данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа», – сказал Песков. Таким образом главы государств выразили готовность к мирным процессам.
Прошедший 12 февраля разговор двух лидеров «привел в движение машину» помощников и ведомств, которые будут поэтапно вступать в переговоры и заниматься подготовкой контактов.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После телефонного Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее Песков заявлял, что для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта являются США.