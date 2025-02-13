Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа решать проблемы мирным путем

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. После телефонного Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.