Трамп и Моди обсудят укрепление торговых отношений

Несмотря на эти ограничения, Нью-Дели и Вашингтон намерены ускорить сотрудничество в энергетической сфере: стороны надеются, что заключение нового торгового соглашения не только снимет угрозу взаимных пошлин, но и будет способствовать расширению индийской инфраструктуры под нужды импортируемого из США газа. По мнению аналитиков, это может создать импульс для долгосрочного партнерства, отвечающего интересам обеих стран: США получат дополнительный рынок сбыта своих энергоресурсов, а Индия продвинется в реализации плана по модернизации энергетического сектора и снижению зависимости от угля.