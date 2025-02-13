Трамп и Моди обсудят укрепление торговых отношений
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди готовы обсудить торговое соглашение и способы укрепления сотрудничества в области обороны и энергетики, сообщает Bloomberg.
Встреча двух лидеров пройдет в свете возможного введения торговых пошлин, но источники издания заявляют, что они намерены заключить торговое соглашение между странами, чтобы не допустить развитие такого сценария.
По данным источников, близких к переговорному процессу, лидеры США и Индии планируют не только отказаться от введения торговых пошлин, но и договориться об увеличении закупок оборонных технологий и природных ресурсов из США. Подобные меры способны частично устранить торговый дисбаланс в пользу Индии, а также дать толчок развитию новых производственных и логистических цепочек.
Bloomberg отмечает, что американская администрация активно использует тарифную политику для достижения более благоприятных условий в мировой торговле. В Белом доме подчеркивают важность урегулирования торговых проблем с Индией, увеличения военных поставок в Нью-Дели и создания новой инфраструктуры для совместных оборонных проектов.
Премьер-министр Моди стремится снизить зависимость страны от угля за счет наращивания импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США и других государств. Однако, как подчеркивает Bloomberg, недостаточное развитие трубопроводной сети в Индии сдерживает более масштабное увеличение поставок СПГ.
Несмотря на эти ограничения, Нью-Дели и Вашингтон намерены ускорить сотрудничество в энергетической сфере: стороны надеются, что заключение нового торгового соглашения не только снимет угрозу взаимных пошлин, но и будет способствовать расширению индийской инфраструктуры под нужды импортируемого из США газа. По мнению аналитиков, это может создать импульс для долгосрочного партнерства, отвечающего интересам обеих стран: США получат дополнительный рынок сбыта своих энергоресурсов, а Индия продвинется в реализации плана по модернизации энергетического сектора и снижению зависимости от угля.
13 февраля Моди прилетел в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Трампом. Политик подчеркнул, что два государства продолжат тесно сотрудничать «на благо наших людей и ради лучшего будущего для нашей планеты».
Трамп пригласил Моди посетить США в начале января текущего года. Первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри заявлял, что визит Моди «отражает двустороннюю поддержку американо-индийских отношений», но не раскрывал подробно повестку грядущих переговоров. Младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич отмечал, что Трамп и Моди весьма заинтересованы в личной встрече. Вашингтон видит в Индии главного партнера в регионе, в том числе в рамках объединения QUAD (участвуют также Австралия и Япония), «сдерживающего» КНР. Индийцы, в свою очередь, имеют интерес в продолжении торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества с США.