Трамп заявил о желании вернуть Россию в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, назвав исключение страны из группы ошибкой, передает агентство Reuters.
«Я бы хотел вернуть Россию в G7, это была ошибка – исключить Россию», – заявил Трамп.
G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.