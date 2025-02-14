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Трамп рассчитывает на переговоры с Россией и Китаем по разоружению

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает обсудить с Китаем и Россией ядерное разоружение.

«И когда все наладится – надеюсь, это случится в ближайшем будущем – первой встречей, которую я хочу провести, будет встреча с Китаем и Россией. Мы обсудим сокращение, остановку и уменьшение количества ядерного оружия», – сказал Трамп журналистам.

Американский лидер отметил, что во время его первого президентского срока страны уже обсуждали ядерное разоружение.

«У нас была договоренность, где и Россия, и Китай согласились начать этот процесс, а потом у нас произошли сфальсифицированные выборы», – сказа он. – Мы говорили о денуклеаризации, и президент [Владимир] Путин и я согласились сделать это в масштабном порядке».

Трамп считает, что нет никакого смысла создавать новые ядерные вооружения.

«У нас их уже столько, что можно уничтожить мир 50 раз, 100 раз. А мы продолжаем строить, и они продолжают строить, и Китай тоже строит, потому что пытается догнать нас. Сейчас они значительно отстают, но через пять-шесть лет выйдут на равный уровень», – подчеркнул он. – «Мы тратим огромные деньги, которые могли бы использовать на что-то более продуктивное. Надеюсь, никогда не наступит момент, когда нам понадобятся эти ядерные вооружения. Если он наступит, это будет ужасный день. Это, возможно, будет конец всему».

Трамп добавил, что также хотел бы обсудить с Москвой и Пекином необходимость снизить расходы на вооружение и военные нужды в целом.

«Я скажу: нет никакого смысла тратить почти триллион долларов на военные расходы. Я скажу, что мы можем тратить эти деньги на другие вещи, нам не обязательно тратить их на военные нужды», – сказал он.

Трамп заметил, что такую встречу в первую очередь он хочет провести с Китаем и Россией, потому что именно они являются ключевыми игроками.

«Мы убедим их тратить намного меньше денег, мы сами будем тратить меньше денег. И я знаю, что они согласятся. Они уже соглашались», – сказал он.

Трамп поделился, что хочет начать с отдельных встреч. А потом , возможно, провести трехстороннюю встречу.

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.

25 сентября 2024 г. Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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