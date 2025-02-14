Трамп рассчитывает на переговоры с Россией и Китаем по разоружению

«У нас их уже столько, что можно уничтожить мир 50 раз, 100 раз. А мы продолжаем строить, и они продолжают строить, и Китай тоже строит, потому что пытается догнать нас. Сейчас они значительно отстают, но через пять-шесть лет выйдут на равный уровень», – подчеркнул он. – «Мы тратим огромные деньги, которые могли бы использовать на что-то более продуктивное. Надеюсь, никогда не наступит момент, когда нам понадобятся эти ядерные вооружения. Если он наступит, это будет ужасный день. Это, возможно, будет конец всему».