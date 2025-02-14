Трамп анонсировал две встречи между представителями России, США, Украины

«Завтра [14 февраля] встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии. Не со мной и не с президентом [России Владимиром] Путиным, но с высокопоставленными представителями, – сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. – И Украина также примет участие».