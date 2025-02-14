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Трамп анонсировал две встречи между представителями России, США, Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.

«Завтра [14 февраля] встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии. Не со мной и не с президентом [России Владимиром] Путиным, но с высокопоставленными представителями, – сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. – И Украина также примет участие».

Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Анонсированные встречи в Мюнхене и Саудовской Аравии последуют за 90-минутным телефонным разговором 12 февраля между Трампом и Путиным. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей, которые понимают, что политикам важно разговаривать и искать точки соприкосновения. По его словам, это должно стать отрезвляющим фактором для тех западных политиков, которые утратили представление о том, как следует вести диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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