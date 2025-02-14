Трамп анонсировал две встречи между представителями России, США, Украины
Президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.
«Завтра [14 февраля] встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии. Не со мной и не с президентом [России Владимиром] Путиным, но с высокопоставленными представителями, – сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. – И Украина также примет участие».
Встреча в Саудовской Аравии, как ожидается, последует за переговорами, которые намечены на 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Анонсированные встречи в Мюнхене и Саудовской Аравии последуют за 90-минутным телефонным разговором 12 февраля между Трампом и Путиным. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей, которые понимают, что политикам важно разговаривать и искать точки соприкосновения. По его словам, это должно стать отрезвляющим фактором для тех западных политиков, которые утратили представление о том, как следует вести диалог.