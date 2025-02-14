Лавров посетит ЮАР для участия в совещании глав МИД G20

С 18 по 19 ноября 2024 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит G20, в котором приняли участие представители 42 стран. Основное внимание было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН. Президент РФ Владимир Путин тогда не принял участия в саммите, обосновав это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия. Вместо него на саммите РФ представлял Лавров.