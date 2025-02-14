Лавров посетит ЮАР для участия в совещании глав МИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД G20 в ЮАР, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».
Совещание состоится 20-21 февраля в южноафриканском Йоханнесбурге.
С 18 по 19 ноября 2024 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит G20, в котором приняли участие представители 42 стран. Основное внимание было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН. Президент РФ Владимир Путин тогда не принял участия в саммите, обосновав это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия. Вместо него на саммите РФ представлял Лавров.
В итоговой декларации саммита лидеры G20 приветствовали все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Участники также подчеркнули негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.