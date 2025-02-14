Трамп заявил о введении рекордных торговых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд.
«Я спас сталелитейную промышленность в свой первый срок, введя тарифы, потому что Китай «сбрасывал» на рынок огромное количество стали. Другие страны тоже, но в основном Китай», – сказал Трамп в беседе с журналистами. – «Я ввел очень существенные тарифы».
Трамп добавил, что ни один американский президент не вводил столь существенных пошлин на китайский импорт.
«Буквально ни одного цента от Китая не получили, а при мне из Китая поступили сотни миллиардов долларов. И они это понимали, понимали, что я сделал. И демпинг прекратился», – добавил он.
7 февраля, Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из исполнительного указа.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, однако впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Китайские пошлины начнут действовать с 10 февраля.