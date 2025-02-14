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Трамп заявил о введении рекордных торговых пошлин против Китая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд.

«Я спас сталелитейную промышленность в свой первый срок, введя тарифы, потому что Китай «сбрасывал» на рынок огромное количество стали. Другие страны тоже, но в основном Китай», – сказал Трамп в беседе с журналистами. – «Я ввел очень существенные тарифы».

Трамп добавил, что ни один американский президент не вводил столь существенных пошлин на китайский импорт.

«Буквально ни одного цента от Китая не получили, а при мне из Китая поступили сотни миллиардов долларов. И они это понимали, понимали, что я сделал. И демпинг прекратился», – добавил он.

7 февраля, Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из исполнительного указа.

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, однако впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Китайские пошлины начнут действовать с 10 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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