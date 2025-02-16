Четверым освобожденным Израилем палестинцам потребовалась госпитализация
Четверо палестинцев, освобожденных в рамках соглашения о прекращении огня, находятся в критическом состоянии и были госпитализированы в городе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные палестинского Красного Полумесяца.
Издание уточняет, что в то время как израильские пленные в целом находились в хорошем состоянии во время обмена, который состоялся 15 февраля, многие палестинцы сильно похудели за время содержания под стражей, а некоторые с трудом передвигались из-за плохого физического состояния.
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников радикальной палестинской группировки «Хамас». Среди освобожденных – россиянин Александр Труфанов, Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они пробыли в плену 498 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству «Хамаса» за такое решение.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.