Четверым освобожденным Израилем палестинцам потребовалась госпитализация

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января и было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.