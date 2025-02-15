Захарова: Россия продолжит добиваться освобождения заложника «Хамаса» Харкина

Захарова выразила признательность палестинской стороне, катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе этого дела. Она отметила, что задача вызволения из плена соотечественников была и остается приоритетной для РФ. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 г. во время гуманитарной паузы освободили трех россиян – Елену Труфанову, Ирину Татти и Рона Кривого. По словам Захаровой, они были освобождены в исключительном порядке без требований встречных шагов со стороны Израиля.