Захарова: Россия продолжит добиваться освобождения заложника «Хамаса» Харкина
Россия продолжит активно добиваться скорейшего возвращения удерживаемого боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» уроженца Донбасса Максима Харкина и внимательного отношения руководства группировки к другим гуманитарным просьбам российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что 15 февраля на первом этапе реализации сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных между Израилем и «Хамасом» был освобожден российский и израильский гражданин Александр Труфанов. Это стало возможным в результате действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством «Хамаса».
Захарова выразила признательность палестинской стороне, катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе этого дела. Она отметила, что задача вызволения из плена соотечественников была и остается приоритетной для РФ. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 г. во время гуманитарной паузы освободили трех россиян – Елену Труфанову, Ирину Татти и Рона Кривого. По словам Захаровой, они были освобождены в исключительном порядке без требований встречных шагов со стороны Израиля.
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». К настоящему моменту пленные пересекли израильскую границу. Среди освобожденных заложников Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену 498 дней.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.