Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: Россия продолжит добиваться освобождения заложника «Хамаса» Харкина

Ведомости

Россия продолжит активно добиваться скорейшего возвращения удерживаемого боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» уроженца Донбасса Максима Харкина и внимательного отношения руководства группировки к другим гуманитарным просьбам российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 15 февраля на первом этапе реализации сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных между Израилем и «Хамасом» был освобожден российский и израильский гражданин Александр Труфанов. Это стало возможным в результате действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством «Хамаса».

Захарова выразила признательность палестинской стороне, катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе этого дела. Она отметила, что задача вызволения из плена соотечественников была и остается приоритетной для РФ. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 г. во время гуманитарной паузы освободили трех россиян – Елену Труфанову, Ирину Татти и Рона Кривого. По словам Захаровой, они были освобождены в исключительном порядке без требований встречных шагов со стороны Израиля.

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». К настоящему моменту пленные пересекли израильскую границу. Среди освобожденных заложников Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену 498 дней.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных