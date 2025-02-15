Посол РФ поприветствовал освобождение трех израильских заложников

Викторов напомнил, что после событий 7 октября 2023 г. в соответствии с поручением руководства МИД РФ российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и другими заинтересованными сторонами делали все необходимое для скорейшего решения этого гуманитарного вопроса. Он был приоритетным в контактах России с палестинской стороной, что содействовало освобождению Труфанова на первом этапе обмена пленными.