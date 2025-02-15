Посол РФ поприветствовал освобождение трех израильских заложников
Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа боевиками палестинской группировки «Хамас». Его слова передает посольство РФ в еврейском государстве.
«Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных – имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия», – указал дипломат.
Викторов напомнил, что после событий 7 октября 2023 г. в соответствии с поручением руководства МИД РФ российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и другими заинтересованными сторонами делали все необходимое для скорейшего решения этого гуманитарного вопроса. Он был приоритетным в контактах России с палестинской стороной, что содействовало освобождению Труфанова на первом этапе обмена пленными.
Посол РФ выразил радость за семью Труфанова, его мать Елену Труфанову и бабушку Ирину Татти, с которыми российская сторона находилась на связи после их освобождения при участии России в ноябре 2023 г.
15 февраля армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Пленные пересекли израильскую границу и вскоре воссоединятся со своими семьями. Среди освобожденных заложников Саги Декель Чен со вторым американским гражданство, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену 498 дней.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в Газе. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.