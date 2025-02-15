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Посол РФ поприветствовал освобождение трех израильских заложников

Ведомости

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа боевиками палестинской группировки «Хамас». Его слова передает посольство РФ в еврейском государстве.

«Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных – имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия», – указал дипломат.

Викторов напомнил, что после событий 7 октября 2023 г. в соответствии с поручением руководства МИД РФ российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и другими заинтересованными сторонами делали все необходимое для скорейшего решения этого гуманитарного вопроса. Он был приоритетным в контактах России с палестинской стороной, что содействовало освобождению Труфанова на первом этапе обмена пленными.

Посол РФ выразил радость за семью Труфанова, его мать Елену Труфанову и бабушку Ирину Татти, с которыми российская сторона находилась на связи после их освобождения при участии России в ноябре 2023 г.

15 февраля армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Пленные пересекли израильскую границу и вскоре воссоединятся со своими семьями. Среди освобожденных заложников Саги Декель Чен со вторым американским гражданство, Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену 498 дней.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в Газе. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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