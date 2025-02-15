«Хамас» освободил россиянина Труфанова и еще двух израильских заложников

Освобождение троих израильских заложников, запланированное на 15 февраля, за несколько дней оказалось под угрозой срыва. 10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила обмен из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боев в анклаве, в случае если группировка не вернет девять заложников, которые были оговорены в рамках сделки о перемирии. 13 февраля The Jerusalem Post сообщала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в их первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.