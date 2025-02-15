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«Хамас» освободил россиянина Труфанова и еще двух израильских заложников

Трое похищенных были переданы силам армии Израиля в секторе Газа
Полина Худякова
Jehad Alshrafi / AP
Jehad Alshrafi / AP

Трое заложников палестинской группировки «Хамас», в числе которых гражданин России и Израиля Александр Труфанов, освобождены. 15 февраля боевики передали мужчин представителям Красного Креста, после чего организация доставила освобожденных заложников силам армии Израиля (ЦАХАЛ), говорится в ее Telegram-канале.

«Трое похищенных репатриантов были переданы силам Армии обороны Израиля и Шин-Бет в секторе Газа. В настоящее время трое возвращающихся похищенных сопровождаются элитным подразделением ЦАХАЛа и силами Шин Бет по пути в Израиль, где они пройдут первоначальное медицинское обследование», – сообщила ЦАХАЛ.

Позднее израильские военные уточнили, что заложники пересекли границу Израиля и вскоре воссоединятся с семьями.

Боевики ходе шестого обмена заложниками и палестинскими заключенными передали Красному Кресту трех израильских заложников: это Саги Декель Чен со вторым американским гражданство, российско-израильский гражданин Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они провели в плену 498 дней. Группировка «Сарая аль-Кудс» (боевое крыло радикального палестинского движения «Исламский джихад») показала в своем Telegram-канале момент получения Труфановым решения о его освобождении.

Утром 15 февраля заложники вышли из автомобилей в окружении боевиков, которые проводили их на сцену, где пленники выступили перед толпой, пишет CNN. The Times of Israel также отмечает, что каждый из трех заложников держал в руках «сертификат об освобождении» и вышивку с изображением карты заявленных границ Палестины. Мужчинам также вручили песочные часы с изображением заложника Матана Зангаукера и его матери Эйнав с текстом «Время уходит». Зангаукер, по данным издания, не будет освобожден на текущем этапе сделки.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в Газе. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

Освобождение троих израильских заложников, запланированное на 15 февраля, за несколько дней оказалось под угрозой срыва. 10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила обмен из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боев в анклаве, в случае если группировка не вернет девять заложников, которые были оговорены в рамках сделки о перемирии. 13 февраля The Jerusalem Post сообщала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в их первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.

 «Хамас» на этой неделе снова пытался нарушить соглашение и «создать фиктивный кризис, выдвигая ложные обвинения», заявила канцелярия Нетаньяху в сообщении об очередном освобождении пленных 15 февраля. 

Там отметили, что группировка «отступила», а это стало возможным «благодаря сосредоточению наших сил внутри сектора Газа и вокруг него», а также «четкому и недвусмысленному заявлению» президента США Трампа Дональда. Последний ранее заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом». Израиль действует в полном согласовании с США, чтобы как можно скорее вернуть всех заложников, и полон «решимости продолжать операцию в полном объеме во всех аспектах», подчеркнули в канцелярии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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