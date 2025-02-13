«Хамас» достиг соглашения о продолжении сделки по сектору Газа
Радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Газета со ссылкой на египетские источники Al-Araby Al-Jadeed пишет, что сделка между сторонами будет сохранена в ее первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в анклав должны будут поступить 13 февраля, после чего группировка объявит имена трех пленных, которых освободят 15 февраля.
10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Он утверждал, что израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в анклав и притесняет палестинцев.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это решение нарушением сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боев в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках сделки о перемирии.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в Газе. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.