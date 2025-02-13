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«Хамас» достиг соглашения о продолжении сделки по сектору Газа

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Газета со ссылкой на египетские источники Al-Araby Al-Jadeed пишет, что сделка между сторонами будет сохранена в ее первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в анклав должны будут поступить 13 февраля, после чего группировка объявит имена трех пленных, которых освободят 15 февраля.

10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Он утверждал, что израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в анклав и притесняет палестинцев.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это решение нарушением сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боев в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках сделки о перемирии. 

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в Газе. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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